Periodista mexicano pregunta a Deiby Flores: ¿México es el rival odiado de Concacaf? ¿Les sigue inspirando el Aztecazo?

“Estoy feliz, llevo casi tres años en Europa, me he mantenido, he sido titular y la mejor forma de agradecerle a un entrenador es hacer un buen trabajo adentro de la cancha”, sostuvo.

La prensa mexicana ya está en Honduras y también se dio cita en la llegada de los legionarios Deiby Flores y Luis Palma y les hicieron preguntas al catracho.

¿México es el rival odiado de Concacaf?, le consultaron. “Eso es historia, es un clásico, en lo personal siempre he dicho que estos partidos se disfrutan, se juegan y se ganan, en el nombre de Dios, eso va a ser importante y sabiendo que el juego será aguerrido, es donde nosotros tenemos que sacar nuestra casta y hacer lo que hemos dejado de hacer”.

“Creo que cuando uno tiene la fe en Dios se puede lograr y en la cancha somos 11 contra 11 y sabemos que no será fácil, pero tampoco imposible. Tenemos que estar concentrados, será un juego de luchar en grupo; claro que se le puede ganar a México, no son invencibles, Honduras tiene jugadores de mucha clase y vienen bien”, expresó.