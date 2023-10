¿Molesta? Madre de David Ruiz sale al paso y explica la decisión de su hijo: “Ya le calentaron el oído”

DIEZ conoció que dos scouting de la Federación de los Estados Unidos con hablaron con el joven futbolista del Inter de Miami, razón por la que no atendió la convocatoria catracha, pues aún no decide a cuál selección quiere representar.

“ David ya es un hombre para tomar sus decisiones. A mí no me pregunten eso sobre mi hijo, a mí pregúntenme sobre baleadas y pollo frito que los hago bien ricos”, contestó ya más molesta al ser interrogada de esta decisión.

“Lo tuvieron en Honduras y dejaron cabos sueltos, no jugó un partido y no sé qué dudas le entraron. Ahora ya le calentaron el oído acá y él toma sus decisiones”, contó la mamá de Ruiz , quien se notó muy molesta cuando se le consultó del porqué su hijo había tomado esa decisión de no venir a la Bicolor.

Y añade: “Hubo otros compañeros que si tomaron el vuelo como Denil Maldonado, Kervin Arriaga y el jugador no hizo el viaje. Le pusimos un nuevo ticket para que se uniera a la concentración, pero no hemos tenido respuesta de él ni del club”.



En torno a las comunicaciones que se han hecho con el Inter de Miami, club en donde él milita. “Todas las convocatorias las tomamos por medio del club y ellos la reconocieron, pero estamos esperando y el deseo del cuerpo técnico es que se una a la concentración”.

Luis Breve lamenta que el futbolista no responda los llamados que se le han hecho vía telefónica. “Yo lo he intentado pero lastimosamente no he tenido una respuesta de él. Nuestra planificación la hacemos de acuerdo lo pida el cuerpo técnico y después se nos confirma los que van a viajar. Él está en la lista que eran convocados”.

En lo que corresponde al posible interés de la Selección de Estados Unidos por los servicios del catracho.