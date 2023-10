¿Qué dijeron sobre Ruiz? Elison Rivas y Bryan Róchez expresan su felicidad de estar con la ‘H’: “Levanté a mi esposa con una sonrisita”

El primero en llamarme fue Romell Quioto y Alberth Elis que son las personas más cercanas a mí y me felicitaron por lo que he venido haciendo.

El profe Rueda tuvo comunicación conmigo y me dijo que siempre iban a estar pendiente de mí y pues se me presentó la oportunidad de venir acá y estar a 100%.

La verdad que esto es algo muy privado por la familia de Ruiz y que no me gustaría comentar del tema al respecto.

El profe se comunicó conmigo y él quería saber mi disponibilidad de estar en la Selección, lamentablemente, en la anterior no se pudo pero hoy estamos acá para aportar de todo a la Selección.

Me encuentro bien y muy contento de volver a vestir a la ‘H’ y de volver a ver a mis compañeros. Estoy listo para el partido ante Cuba.

¿Qué sentiste al ver de nuevo tu nombre en la lista de la Selección?

Contento y muy alegre. Me acuerdo que me levanté a mi esposa con una sonrisa y me dijo ‘¿Qué pasó con tus dientesitos (entre risas)’ . Es un anhelo estar en la Selección, tengo que disfrutar al máximo y enfocarme en el próximo partido ante Cuba.