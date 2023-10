Representante de David Ruiz aclara todo el tema de su ausencia en la ‘H’: “Vamos a dialogar con la Federación de Honduras”

Ha sido Pedro Nery, representante de David Ruiz, el que ha salido al paso y sorprendió al señalar en charla con Deporte Total USA, que el centrocampista no estará debido a que se encuentra mal de salud.

Horas después de conocerse que el volante del Inter Miami no atendió la convocatoria para los choques ante los cubanos, hoy se conoce una nueva versión sobre la razón de su no presencia en la Bicolor.

El agente del catracho aclaró que Ruiz está siempre en la disposición de forma parte de la H, pese a que se conoció que EUA lo ha tentado para formar parte del equipo de las barras y las estrellas.

ENTREVISTA CON EL REPRESENTANTE DE DAVID RUIZ

Motivos de su ausencia

“David Ruiz está mal ahorita, no está muy bien de salud. No estaba en óptimas condiciones para los duelos ante Cuba, estaba con problemas de gastritis”.

¿Notificaron que estaba enfermo ya que les compró un segundo boleto?

“Estábamos esperando primero saber cuál era el problema. No queríamos hablar primero con la Federación sin saber, había que ir al hospital ya que Ruiz no estaba bien, pensábamos que era un virus, pero después de hablar con los médicos sabíamos que podíamos conversar con la Federación.

“Él ya se está recuperando y no es un problema físico, es una cosa temporal. Ruiz no le ha dicho que no a la Selección, estaba todo bien”.