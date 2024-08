Marcelo Santos habla del posible llamado de Yustin Arboleda a la Selección y si Tegucigalpa debe ser la sede en la eliminatoria

Consolidarse en la Selección

Gracias a Dios he sido constante en las convocatorias del profesor Rueda, esto es producto de trabajo y del esfuerzo que uno hace en cada entrenamiento y en sus clubes también. Vamos a seguir trabajando, esperando la oportunidad, sabemos que en el puesto en el cual me toca jugar acá en la Selección hay buena competencia, sabemos que hay buenos jugadores, hay que estar preparados para cuando se me de la oportunidad intentar aprovecharla.

¿Por qué nos cuesta en defensa?

Hay que tratar de aprovechar estos días de entrenamiento que tenemos en estos microciclos, es lo que nos queda, tratar de aprovechar el poquito tiempo que nos toca estar acá. Intentamos empaparnos de lleno en lo que el profe quiere y en miras a los juegos que tenemos aquí en septiembre, esperemos poder arrancar con pie derecho la Nations League, tratar en la parte defensiva corregir esos errores.