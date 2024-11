PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HONDURAS VS MÉXICO

¿Quién es el árbitro y la polémica que lo rodea?

El canadiense Drew Fischer es el árbitro principal del juego en Toluca. Está involucrado en la polémica que protagonizó hace un año Iván Barton en el juego entre México y Honduras en el estadio Azteca. Drew Fischer se encontraba como el réferi principal del VAR.

Iván Barton señaló que “el árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenés que dar dos minutos más”.

¿A qué hora comienza el juego entre la Selección Mexicana y la hondureña?

México y Honduras juegan a las 8:30 pm, hora local de territorio azteca. Mientras que en tierras catrachas es el mismo horario.

Estos son los horarios del inicio del encuentro en las ciudades principales de Estados Unidos. Los Ángeles (6:30 pm), Houston (8:30 pm), New York (9:30 pm) y Miami (9:30 pm).

¿Cómo clasifica a Honduras o México?

En base al reglamento de la Nations League 2024, Honduras obtuvo la ventaja de 2-0 en San Pedro Sula, el gol de visita vale por dos y la escuadra catracha avanza con el empate, ganando y perdiendo 1-0, 2-1 y 3-1.

La Selección Mexicana necesita ganar en tiempo reglamentario por 3-0 o más. Pero si Honduras anota, México debe marcar una diferencia total a la hecha por la Bicolor. Ejemplos: 4-1, 5-2 y así sucesivamente.

Mientras que si el partido termina 2-0 en los 90 minutos a favor de los aztecas, el encuentro tendrá dos tiempos extras de 15 minutos y de mantenerse el mismo resultado todo se define en los penales.

¿Cuáles son las posibles alineaciones?

México: Memo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Orozco, Jesús Gallado, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega, Josep Rosales, Kervin Arriaga, Deybi Flores, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Luis Palma y Jorge Benguché.

¿Qué hay en disputa en este partido entre México y Honduras?

El vencedor de este cruce logrará el boleto al Final Four de la Nations League 2024 que será en marzo y el pase directo a la Copa Oro 2025. La selección que pierda, disputará una ronda preliminar ante un rival de la Liga A en marzo por el boleto a la Copa Oro 2025.