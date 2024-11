Las nuevas revelaciones de Oswaldo Sánchez sobre el día que pidió clemencia a David Suazo: “Estábamos cagad... güey”

Uno de los momentos más complicados que el Tri pasó ante Honduras fue en la Hexagonal de Concacaf rumbo al Mundial de 2010.

Oswaldo Sánchez, protagonista de este partido, comentó en el podcast ‘Coolbet’ como vivió ese momento y lo qué pasó en realidad.

“Te digo algo güey, la gente me criticaba muchas veces hasta una vez jugando contra Honduras que ahí con Suazo íbamos perdiendo 1-0 y si nos metían otro gol quedábamos fuera del Mundial. Estos güeyes están arrasando nos habían expulsado a uno, llovía en San Pedro Sula, pinche cancha inundada... y yo no veía la verdad por dónde”, empieza contando Sánchez, ex portero del Chivas.