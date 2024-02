Tyson Núñez le pone picante al Honduras-Costa Rica, habla del llamado de Rougier y el récord que Costly le acecha

Si hay alguien que puede hablar con autoridad o propiedad del clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica, ese es Milton "Tyson" Núñez. VER MÁS: Costly revela reconciliación con Pinto y el club soñado en Inglaterra El exatacante de la Selección Nacional de Honduras se convirtió muchas veces en figura cuando jugaba esos partidos bravos e intensos contra los ticos. El exjugador de Deportes Progreseño, Real España, Marathón, Olimpia y Victoria, da como favorito a Honduras para el juego entre ticos y catrachos que se disputará el 23 de marzo en Dallas, Texas, por un boleto clasificatorio para la Copa América. Núñez, también jugó en el extranjero en equipos como el Nacional de Uruguay; Sunderland de Inglaterra; Paok Salónica de Grecia; Pachuca y Necaxa de México; Comunicaciones, Jalapa y Universidad de San Carlos de Guatemala.

LA ENTREVISTA A TYSON NÚÑEZ

—Milton, tú enfrentaste muchas veces el clásico centroamericano... Yo era la cocora de Costa Rica... ja ja ja. —¿Qué piensas del juego Honduras vs Costa Rica clasificatorio para la Copa América? Son partidos que se juegan muy inteligentemente, se sabe lo que conlleva jugar contra Costa Rica, ellos van más seguido a mundiales, se les respeta mucho por el nivel de fútbol que tienen, que se asemeja al nuestro.

Será un partido cerrado, de esos que te queda una oportunidad, la conviertes y luego a defenderse. Recuerda que es un último y único juego buscando un pase. Es un clásico, Honduras con la llegada del seleccionador Reinaldo Rueda viene en alza, pero no dudo que será un partido apretado, se jugará al error del rival. —¿Cómo es jugar esos partidos? Tuve la dicha de jugar este tipo de partidos en categorías Sub-20, Sub-23 y mayor, repito, la inteligencia es clave a la hora de encararlo, también será determinante la velocidad que tienen nuestros jugadores, debemos de apostar a eso, recordemos que Costa Rica es un equipo bastante técnico y fuerte. Ellos saben jugar mucho con el tiempo, pero nosotros tenemos que ser certeros, los jugadores tienen que aprovechar las oportunidades que les queden. Honduras tiene que ser muy afectiva en ese juego para que después no termine quejándose por el tiempo que se agrega, cuando no se aprovechan las ocasiones de gol en el marco contrario las terminas recibiendo en tu arco. Eso nos pasó en el anterior partido contra México, pero pese al tiempo de descuento que dio el árbitro, no nos podemos quejar porque se tuvieron las oportunidades para liquidar al rival, se les pudo meter goles. Recuerdo que fue una buena noche del portero mexicano Luis Malagón que ganó en un mano a mano a Choco Lozano, luego este le dio pases a Luis Palma, pero no se estuvo fino, no la embocaron. Contra Costa Rica será un partido de tú a tú, estilo clásico. —¿Qué recuerdos te trae los duelos entre Honduras y Costa Rica? Tuve la oportunidad de hacerle varios goles, recuerdo que en un partido eliminatorio jugado allá me anularon un gol, terminamos 2-2, pero me anularon esa jugada legítima, no sé de dónde se sacó el árbitro ese fuera de juego si yo estaba tres pasos atrás del defensa tico. El gol del empate de Costa Rica lo anotó Hernán Médford, él disparó, la pelota le pegó en el pie a Milton "Jocón" Reyes y se metió en el marco. También les anoté en una Copa Oro en el 2005, nosotros los vencimos con bastante velocidad. Son de esos partidos que uno dice que hay que ganarlos a como dé lugar. La velocidad mental también es importante. Será un partido bonito, Honduras no debe achicarse, que juegue como lo ha venido haciendo. El nivel de juego que se mostró ante México debe ser un parámetro para saber cómo estamos parados. Hubo cambio de técnico, llegó Reinaldo Rueda y los jugadores se cambiaron el chip.

—Muchas veces fuiste el héroe de Honduras, ¿recuerdas alguna anécdota? Ja ja ja, sí. Erick Lonis era el portero de Costa Rica y en casi todo el partido le decía repetidamente a sus defensas "no dejen tirar a Tyson, no dejen tirar a Tyson"... Esos duelos vienen desde unos Juegos Centroamericanos de El Salvador, ellos tenían a jugadores como Rolando Fonseca, Ronald Gómez, Erick Lonis, Try Benneth, Jewison Bennette y Roy Myers, entre otros. Tenían una muy buena Selección, pero desde esa época les anotábamos muchos goles con Carlos Pavón, con quien nos entendíamos muy bien dentro de la cancha. —¿Es favorito Honduras para ganar y clasificar a la Copa América? Sí, la veo como favorita para ese partido, Honduras está en alza y Costa Rica no pasa por un buen momento. Pero Honduras no se puede confiar porque es un clásico, además sabemos lo que significa para Costa Rica clasificar a la Copa América. —Veo que insistes mucho en la velocidad, ¿le teme Costa Rica a eso? Sí, definitivamente, Honduras debe apostar a su velocidad y no dar tregua. Costa Rica juega con mucha técnica y velocidad mental. Honduras debe estar muy paradita en defensa. —En el duelo Reinaldo Rueda vs Gustavo Alfaro, ¿Honduras lleva ventaja? Ese duelo de banquillos estará muy bueno y la clave será una lectura adecuada de juego, la estrategia obviamente. El profesor Rueda, que es a quien yo conozco ha sabido manejar eso y al grupo, eso genera confianza en el jugador. —Jugarlo en cancha neutral y a un partido, ¿cambia el trámite del duelo? Sí lo cambia, jugar a un solo partido genera más presión. No hay mañana, si ganas avanzas a la Copa América y el que pierde queda fuera. Es un partido que debe jugarse también con cautela. —¿Crees que en la parte del apoyo de la afición Honduras lleva ventaja? La verdad que sí. En ese aspecto este partido ya me hace recordar aquel juego eliminatorio del 2001 contra Estados Unidos, decían que todos los boletos los habían comprado los gringos y a la hora del partido el estadio estaba lleno de hondureños. Habrá mucho apoyo para la Selección de los hondureños que radican en la zona de Texas. Ya que mencionas ese juego en el Robert F Kennedy en 2001, en el que anotaste dos goles, quiero preguntarte algo: ¿fue ese el mejor juego de tu vida, de tu carrera? Yo creo que fue el mejor juego a nivel de Selección, fue un ‘si me atacas te ataco’. Tuvimos oportunidad de anotar tres o cuatro goles más, falló Amado, Pavón y yo también fallé otra. —¿Irá a resentir mucho Honduras las bajas de Denil Maldonado, Joseph Rosales, Choco Lozano y Edrick Menjívar? Es posible, pero hay jugadores para suplantarlos de la mejor manera. Denil y Menjívar son líderes y harán mucha falta. —¿Históricamente cuál de los dos países ha tenido mejores jugadores? Pienso que estamos parejos, Costa Rica ha tenido también buenos jugadores, el portero Keylor Navas que es su referente emparejó todo. Ellos también han tenido otros jugadores como Wanchope y Medford, pero Honduras a David Suazo, Carlos Pavón, Carlo Costly y Wilson Palacios, entre otros. Si lo ponemos en balanza, Honduras ha tenido más jugadores a nivel internacional, pero Keylor rompe todos los esquemas.

—¿A Carlos Pavón y a ti les temía Costa Rica? Ja ja ja, definitivamente, son juegos donde uno se muestra más, aparte de su velocidad, la influencia de técnicos colombianos le ha dado más técnica. —¿Crees que Honduras extrañará mucho la ausencia de su capitán y centrodelantero Choco Lozano? Pienso que sí, Choco Lozano es un jugador inteligente, con mucha técnica, sabe manejar los tiempos y cómo moverse en el área. Lo que pasa que no se ha sabido aprovechar ni entender su juego. Choco es el típico 9, todos quieren que él anote el gol, pero cuando sale del área los otros dos puntas tienen que aprovechar ese espacio y la velocidad. Si esta vez no va a estar Choco, aprovechemos la velocidad de Alberth Elis o la inteligencia y capacidad goleadora de Jerry Bengtson, que juega ese mismo puesto. —Tú hablas bien del Choco, pero gran parte de la gente lo critica pese a su éxito en Europa, ¿qué opinas de esa situación? Nadie es profeta en su tierra. La realidad es que Choco es un buen jugador, lo demás es de respetarlo. A él le ha ido bien y esperamos que en la Selección le vaya bien. —¿Qué opinas del llamado de Jonathan Rougier a la Selección? Todos somos merecedores de oportunidades y no estoy en contra de la convocatoria de Rougier a la Selección. Rougier ha jugado mucho tiempo aquí, ha demostrado que quiere el país y se merece estar en la Selección. Es un portero que tiene calidad y le deseo toda la suerte. El problema es que nosotros no estamos familiarizados con que jugadores naturalizados sean convocados a la Selección. A Rougier el trabajo lo trajo aquí y por su trabajo está en la Selección. —¿Sería lamentable que Honduras no clasifique a la Copa América? La verdad que sí, ahorita es el momento, ya fuimos a una Copa América por invitación y hay que demostrar ahora que Honduras tiene fútbol clasificando jugando. —Si Honduras clasifica se medirá en el grupo a Brasil, Colombia y Paraguay, ¿le das posibilidades de avanzar a la siguiente ronda? Sería lindo, igual en la Copa América de Colombia, Honduras venció a Brasil y Uruguay. Tenemos Selección para ir a competir, si avanzamos hay que apoyar a los muchachos. —¿Si el técnico Reinaldo Rueda te pidiera un consejo antes de enfrentar a Costa Rica, se lo darías? Ja ja ja, le diría que hay que ser efectivo, aprovechar los espacios pese a que los ticos tienen buena marca. Hay que respetar al rival pero no tenerle miedo.