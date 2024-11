¿Calienta el Piojo Herrera? El gesto del DT al hablar de la posible salida del Vasco Aguirre de la Selección Mexicana

“Estamos a tiempo y lo dije desde hace dos meses, estamos a tiempo de cambiar al director técnico del Tri. Te diría que me vale, pero no, me avergüenza”, comentó Rodríguez con evidente molestia.

Rodríguez no se detuvo ahí y criticó la falta de flexibilidad táctica de Aguirre, asegurando que el técnico no ha mostrado capacidad de reacción en los momentos clave.

“El problema de Javier Aguirre es la capacidad de reacción de sus equipos. Si analizamos sus números, no tiene capacidad de reacción y hoy lo volvió a mostrar esta selección. Está aferrado a cambiar o diseñar una alineación de acuerdo a lo que él quiere”.

Y agregó: “parece que no tiene conocimiento de sus jugadores. Nulifica su propio sistema. Nulifica sus propias armas”, enfatizó el periodista, dejando en claro su descontento con el actual proceso del Tri.

Luego de las frases, las cámaras de TV enfocaron al Piojo Herrera. En tono irónico, hizo el gesto de calentar motores, lo que encendió las especulaciones sobre su disposición para tomar el relevo de Aguirre.

El partido de vuelta entre México y Honduras por los cuartos de final de la Concacaf Nations League se llevará a cabo el martes 19 de noviembre en punto de 9:30 pm en el estadio Nemesio Diez de Toluca.