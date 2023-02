Israel Canales, DT de la Sub-17 de Honduras, habla del partido contra Panamá ¿hay bajas? ¿afectará el cambio de sede?

Los anteriores 4 partidos los disputaron en el estadio Pensativo de la ciudad de Antigua y el miércoles jugarán en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la capital chapina, este detalle no le causa ningún inconveniente al estratega. “La verdad la parte externa ellos (jugadores) tienen que saberla asimilar, tienen que tener la suficiente inteligencia en cada juego y lo han hecho bien, esperamos que el miércoles no sea la excepción”.

El exentrenador de Real de Minas, Hispano, entre otros clubes, cuenta con cinco clasificaciones a mundiales como asistente técnico y espera lograr el primero como estratega principal. “Nosotros, por la experiencia que hemos adquirido en este tipo de torneos, la parte emotiva queda aislada en este tipo de juegos, estamos enfocados en nuestros objetivos y lo que tenemos que realizar, los llevamos de a poco porque hay que ser muy prudentes en todos los detalles”.

El técnico oriundo de Tegucigalpa resaltó que el potencial de Honduras todavía no ha llegado al máximo. “Todavía no hemos alcanzado el pico alto de rendimiento que los muchachos pueden alcanzar y de a poco se irán adaptando en el torneo y eso me alegra mucho. Esperamos que esto se concluya el miércoles con la clasificación al Mundial por la que hemos trabajado y soñado mucho”.