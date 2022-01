Reinaldo Rueda sobre el amistoso ante Honduras: “Será un rival exigente, que está en otro proceso, en otra transición”

“Muy difícil. En esto del fútbol y selecciones no hay misterio y estamos ante un cuerpo técnico muy experimentado, muy exitoso. Un entrenador como el Hernán Darío, con su trayectoria, es el técnico colombiano más exitoso de Colombia, cinco mundiales no es cualquiera y sorprenderlo a él no va”.

Rueda volvió a recalcar que enfrentará a un equipo catracho en construcción y que lo colectivo, como lo individual podrían definir el encuentro.

“Nosotros conscientes que vamos a enfrentar una Honduras en otra transición, que está en ese periodo de renovación, quizá con experimentados, pero con la proyección de jóvenes. Lo que podamos mostrar de colectividad y las individualidades que se puedan expresar de acuerdo a lo que nos deje hace Hondura y lo que podamos proponer nosotros”, cerró.