Romell Quioto llegó molesto a Honduras tras quedarse varados en Curazao: “Son cosas que no pueden pasar en una selección”

El jugador del Montreal estaba molesto por la situación que vivió la escuadra catracha y aseguró que “Son cosas que no pueden pasar en una selección”.

¡Parecía que no, pero ya están aquí! Los futbolistas de la selección de Honduras arribaron al país para enfrentar a su similar de Curazao por la jornada dos de la Liga de Naciones.

LAS PALABRAS DE ROMELL QUIOTO

¿Cómo se siente física y mentalmente luego de todo lo que pasó?

“Bueno, es la realidad de nosotros, ya estamos aquí a pocas horas para enfrentar este partido, es lo que nos queda y vamos a tomarlo con toda la seriedad del mundo”.

¿Llega bien el plantel para el juego de esta noche?

“Estamos bien dentro de lo que cabe, solo nos queda pensar en el compromiso de esta noche y sobre lo que sucedió ya habrá tiempo para tocar ese tema”.

¿Cómo capitán que le deja esta situación?

“Fue una situación bastante difícil, pero ya estamos aquí. El grupo está bastante tranquilo, sabemos de lo que nos toca enfrentar esta noche, vamos a salir al partido para sacar un buen resultado”.

La agenda apretada de la Selección Nacional antes de enfrentar a Curazao

Se rompió una racha de 17 partidos sin ganar... ¿Cuál es la sensación del vestuario?

“Buena, sabíamos de que en cualquier momento la victoria iba a llegar y ahora solo nos toca tener la tranquilidad, seguir trabajando y seguir por ese camino”.

¿Puede Honduras sacar la victoria a pesar de la situación que vivió?

“Sí, es lo que queda. No podemos estar pensando en lo que pasó y ojalá que podamos obtener una victoria”.

¿Hay incomodidad por todo lo qué pasó?

“Sí, es algo que no se puede tapar, no lo podemos negar, pero en estos momentos no quiero tocar ese tema y quiero estar enfocado en el partido”.

Y agregó: “En una selección nacional son cosas que no pueden suceder, pero bueno, en su momento ya se tocará ese tema”.