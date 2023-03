Honduras, sin rumbo claro de cara a la eliminatoria y estancada en comparación a otras selecciones de Concacaf

En Honduras no está para nada claro el panorama rumbo al próximo mundial. Diego Vázquez fue elegido como entrenador hasta la Copa Oro 2023 y su futuro está en el aire. ¿Hay plan B? Parece que no. Así de oscuro está el tema de la Selección.

El último partido ante Canadá en Toronto por la Liga de Naciones de Concacaf fue un duro golpe para todo un país que ha dejado de creer en la Bicolor. Si bien se logró clasificar a la Copa Oro , algo que debe ser una obligación para “H”, nos quedamos al margen del Final Four.

Lograron meterse al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf venciendo a Costa Rica en tierras ticas, por lo que están entre las mejores cuatro selecciones del área junto a Canadá, Estados Unidos y México.

Por ejemplo, Panamá se quedó con Thomas Christiansen, quien hizo un tremendo papel en la pasada eliminatoria, pese a que no clasificaron a Qatar 2022. Ahora bien, su evolución ha sido notable.

Panamá será un rival directo para Honduras rumbo al Mundial del 2026, donde la Concacaf tendrá seis plazas en total, aunque en realidad serán tres, pues ahi están ya asegurados México, Canadá y Estados Unidos, los anfitriones de dicha Copa del Mundo.

En Costa Rica apostaron a la continuidad de Luis Suárez, quien los clasificó al Mundial de Qatar 2022. Aunque no pasan por un gran momento los ticos, luego de quedarse al margen del Final Four. Eso sí, peor que Honduras no están.

EL SALVADOR, GUATEMALA Y HASTA TRINIDAD

Ya lo han mencionado algunos jugadores de la Selección Nacional de Honduras. Los otros países han evolucionado y la Bicolor se ha quedado estancada. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, son un claro ejemplo.

”Es un poco de nuestra realidad, estamos en un bache profundo y no estamos ni compitiendo. Nos estamos estacando mucho, todas las demás selecciones están avanzando”, dijo el portero Edrick Menjívar tras la derrota ante Canadá.

La selección de El Salvador ya tiene varios meses trabajando de la mano de Hugo Pérez, respetarán su proceso y esperan seguir creciendo en todo sentido.