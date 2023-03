¡Increíble! Fenafuth se reunirá hasta después de Semana Santa para ver el futuro de la Selección de Honduras

Luego del 4-1 que la ‘H’ encajó en Canadá las alarmas se encendieron y se evidenció que algo mal estaba pasando en la escuadra nacional. Pero los Federativos por ahora no tienen tiempo para atender la solicitud.

En la Fenafuth quizá no ven el problema en el que está metido la Selección de Honduras y con ello el fútbol nacional. Dejarán que el tiempo pase para tomar decisiones.

DIEZ informaba ayer que los miembros de la Comisión de Selecciones se reunirían este lunes 03 de abril para abordar los temas de los diferentes equipos nacionales (Sub 17, Sub 20 y Mayor) pero que esa reunión no existirá.

El cónclave que la Federación de Fútbol de Honduras tiene pactada está para desarrollarse el 17 de abril, pasando más de 20 días de lo que sucedió en Canadá, dejando claro que no hay reacción.

Javier Atala, Mateo Yibrín, Rafael Villeda, Mario Faraj, Javier Cruz, Elías Burbara, Rolando Peña, Joel Sandoval y Eduardo Atala son los miembros de la Comisión de Selecciones que deberían de tomar acciones sobre el tema.