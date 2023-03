Jugadores de Honduras difieren sobre la continuidad de Diego Vázquez: “No hemos avanzado lo suficiente”

Algunas veces no, el jugador desde que se pone la camisa va con la mentalidad de poder defenderla de la mejor manera. Algunos resultados pues no nos acompañan y toca seguir trabajando en lo que viene.

Si los ves todos han crecido ( Concacaf ), antes cuando creías que Panamá iba a dejar afuera a Costa Rica y ahora a ellos les costó llegar al partido pleno con plantilla con jugadores. Prácticamente el cambio generacional se hizo tarde en su selección y ha ido cambiando eso. Es difícil para ellos, me imagino como para nosotros en este momento llegar alcanzar eso porque, creo que tenemos que tener una base que inicialmente no la tenemos.

Ellos tienen un trabajo completo desde atrás, no es un trabajo solo con los que están en este momento en la plantilla de la Selección de Canadá, es algo desde mucho atrás, los jugadores, fuerzas básicas de cada equipo.

Muy golpeados por el resultado, por la forma. Saber que el ritmo, el nivel de juego cada vez va creciendo y tenemos que llegar a estar en este estándar. Empezar a trabajar con esa idea y con esas ganas, con esa actitud y con la clase que ellos (Canadá) de una u otra forma han formado ese grupo que tienen en este momento y que creo que no tenemos esa calidad nosotros”.

En su experiencia, ¿sieetes que estamos muy abajo (nivel)?

De lo que deberíamos, sí, por que sea como sea si le vas a ganar un juego, vas a ser competitivo en uno o en otro, pero no vas a tener esa consistencia que otros han venido teniendo en los últimos años.

¿Por qué no hay ese nivel en el futbolista hondureño actualmente?

No sé, creo que son cosas que se van trabajando en base, por eso, ellos (Canadá) tienen una que fueron formando, dieron el batacazo el dia que hace mucho se les ganó 8-1 acá (Honduras) y fue el dia que ellos dijeron ‘de aquí para allá se tiene que cambiar, se tiene que cambiar la manera en la que reestructuramos’ y lo hicieron, ahí está la base de lo que han ido formando. Hay que ir base a base, ir formando un grupo fuerte para lo que se va a venir que va a ser una eliminatoria muy muy complicada.

¿Respaldan el proceso?

“Se evolucionó mucho, pero creo que no lo suficiente para llegar a tal grado a lo que se va a venir y se va a pelear mucho mas, se va a necesitar mucho más trabajo y bueno si continúa el profe, todos los que estemos aptos para estar en la selección venir al 100 %, esperar que todos estemos en óptimas condiciones, esperar que no tengan la dificultad que de repente han tenido de lesiones, no poder estar en ritmo y que lleguen plenos.