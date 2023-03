Edrick Menjívar: “Es nuestra realidad, las demás selecciones avanzan y nosotros estamos estancados, ni compitiendo”

Edrick Menjívar es un hombre directo y habla sin tapujos cuando algo no le gusta, y es que al portero del Olimpia no le agrada la situación que atraviesa la Selección Nacional de Honduras .

En la rueda de preguntas le consultaron a Menjívar sobre por qué los clubes hondureños (Olimpia y Motagua ante equipos mexicanos) sí han competido en Concacaf y la Selección no da ese paso. Esto contestó el meta isleño.

“Son situaciones que hay que pensarlas y hablarlas en lo interno, esto es de sacar resultados. Siempre hubo una buena armonía de la afición con la Selección, hoy no es así y es preocupante. No podemos decirle nada a la gente porque ellos tienen derecho de expresarse”, dijo.

Edrick Menjívar admitió estar “a muerte” con el entrenador Diego Vázquez y quiere que siga para la Copa Oro, aunque admite que hay muchos cambios por hacer.

“Hay que ponernos el overol, empezar a sumar responsabilidades y mejorar. El camerino está bien, no está roto, no tenemos problema con el técnico. No sé lo que puso Luis Palma así que no puedo opinar de ello”, lanzó.