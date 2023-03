La realidad de Honduras que Fabián Coito denunció y ahora quedó evidenciada: “Estamos lejísimos del fútbol internacional”

- LO QUE DIJO COITO SOBRE EL FÚTBOL HONDUREÑO -

1 de abril del 2021, días tras conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Quiero que este triunfo, que realmente es de los futbolistas, sirva como estimulo para darnos cuentas que nuestro calendario y condiciones para formar futbolistas están lejísimos del fútbol internacional, pero lejísimos. Los campos de juego, no hay competencias en juveniles, la forma en que se preparan... aún así, los jugadores de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Eso sería buen premio para el futbol.

Si nos quedamos con el resultado nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones que le brindamos a futbolistas jóvenes en cuanto calendario, campos de entrenamiento, vestuario... lo vengo diciendo desde que vine, si no hay cambios es porque no les interesa. Siempre he pedido esto desde el primer día, y lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace porque realmente no hay interés.

Es muy injusto subirnos al camión del éxito y olvidarnos para que el deporte en Honduras trabaje en beneficio de la sociedad, sacando niños de la calle y brinden formación, eso es lo importante y nuestra conclusión. Que digan los jugadores de Honduras si en Guadalajara jugaron en unas canchas igual a las que compiten acá...

Armamos un calendario y hacemos competir a los futbolista en condiciones que se les ocurren a la dirigencia. Nunca se piensa en el jugador ni el crecimiento o formación, los hacen competir dónde y cómo sea, y después somos tan duros contra los jugadores.

Material hay, ahora los otros (países) estan trabajando mucho, si no nos damos cuenta y trabajamos, esto pasará a ser la excepción y no la regla”.