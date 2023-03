¿Por qué Diego Vázquez no regresó con Honduras? Mauricio Pacini pone el pecho a las balas tras derrota en Canadá

El asistente técnico de la Selección de Honduras, José Mauricio Pacini, fue el encargado en dirigir en el 4-1 ante Canadá y poner el pecho a las balas ante los medios tras la eliminación en la Liga de Naciones de Concacaf.

“Triste por el resultado, pero hay que darle vuelta a la página y pensar en lo que viene. Nos superaron, está claro, no hay mucho más que reflexionar, Canadá es el mejor equipo del área. Intentamos cambiar el partido y por un momento, cuando ibamos 3-1, merecimos un poco más, pero el cuarto gol liquidó el partido, no . La línea de cinco ayer no se vio bien, pero ante Arabia Saudita (noviembre del 2022) sí funcionó”, analizó la mano derecha del entrenador Diego Vázquez.