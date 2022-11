Fenafuth descartó tres ofertas para amistosos y confirma uno para el 24 de marzo antes de enfrentar a Canadá

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, habló en conferencia de prensa sobre los resultados conseguidos por parte de la Selección en los amistosos ante Qatar y Arabia Saudita.

El equipo de Diego Vázquez empató sin goles ante Arabia y perdió por la mínima ante Qatar. José Mejía informó que el DT argentino aún no ha presentado el informe sobre dichos juegos, pero lo hará en los próximos días.

"Hay una próxima reunión de la Comisión de Selecciones y quiero recalcar algo, estos resultados, tal vez mucha gente no se de cuenta, pero son súper importantes, son resultados muy buenos, que hay que destacar, son resultados contra selecciones que llevan seis meses concentradas con sus familias, que van a disputar el Mundial y Honduras jugando con una selección local, sin legionarios, empató 0-0 con Arabia Saudita, un equipo muy bien trabajado y perdimos 1-0 ante Qatar haciendo un gran partido", dijo Mejía.

"Desafortunadamente esos partidos no se transmitieron, pero las sensaciones que nos dejan son bastante buenas, la Selección sacó dos grandes resultados, quiero recalcarlo porque parece que mucha gente no dimensionó con quién fuimos a jugar. Solo un par de días, después de un largo vuelo, sacar esos resultados no es fácil, así que estamos muy contentos con eso. Estamos esperando el informe del cuerpo técnico en la Comisión de Selecciones. Y lo va a presentar", agregó.

Al secretario de la Fenafuth le consultaron de cuánto fue la ganancia de Honduras por estos dos compromisos amistosos.

"No tengo la cifra ahorita, pero sí le puedo decir que fue un poco más de lo que ganaba la Federación antes, que servía para pagar viáticos, logística, etc. Pero fue mucho mejor porque estamos trabajando independientes. El contrato que teníamos con los partidos amistosos, que se había firmado hace 12 años se venció, así que tenemos más posibilidades de contratar con otra gente y conseguir que valoren mucho mejor a la Selección Nacional de Honduras", aclaró.