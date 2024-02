Representante del departamento de Salvaguardia y Protección de la Niñez de FIFA está de visita en Honduras ¿Cuál es el motivo?

Hablamos con los encargados sobre las reglas cuando se concentran las selecciones, como la sub-17, sub-20, la mayor femenina y masculina, etc. Conversamos de los protocolos, por ejemplo, a qué hora se acuestan, sobre todo cuando son los menores, qué tipo de nutrición llevan, algo fundamental en el atleta.

En torneos, por ejemplo, a menudo hay voluntarios y estos voluntarios son objetos de una forma de grosería y acoso por parte de ciertas delegaciones y del cuerpo técnico, y les hablan de muy mal modo, durante muchos días y se aprovechan, ya llega un día en que se puede considerar una forma de acoso. Tenemos que proteger a esos voluntarios que donan de su tiempo o a cualquier otro.

¿Cómo se protege a estos futbolistas, niños, niñas, árbitras, voluntarios?

Hay que crear un clima de confianza, cada organización deportiva, en el caso nuestro que es el fútbol, las Federaciones y los clubes tiene que hacer un esfuerzo para divulgar con su propia gente, con su personal, con los jugadores, mensajes que la impunidad se está acabando, que realmente pueden acercarse si están teniendo un problema, conversar con toda confianza, no habrá repercusión. Es importante tener un protocolo oficial y conocido por todos para documentar la situación que no sea subjetivo, que no dependa de la persona que esté a cargo.

En un protocolo hay varios pasos, todo el mundo sabe cómo se documentan los casos, independientemente de quién esté siendo acusado o no para documentar si es verdad, si hay evidencias, ya luego llegará la resolución y ver qué amerita la situación o el caso, ir a ver a la policía porque puede ser que sea una violación de una norma penal o no, talvez una sanción deportiva es suficiente o una llamada de atención, no necesariamente puede ser un caso muy grave, varía mucho.

¿Qué has captado en nuestro país o cómo el departamento puede ayudar a la Fenafuth?

Hace un poco más de dos años, la Federación nominó a dos funcionarios para llevar un diplomado de salvaguarda que tenemos de la FIFA con una universidad británica y esos dos funcionarios llevaron el diploma a cabo, se graduaron en octubre del año pasado, entonces dentro de la Fenafuth ya hay dos personas especializados, que conocen de esta temática, que conocen cuáles son los protocolos que se practican en todos los países, ya están trabajando a lo interno para ponerlos en marcha.