Troglio sobre la Selección de Honduras: “Me quedé con la decepción de no haber sido escuchado”

No. Ofertas siempre hay, gente que te llama para ir a Arabia, Emiratos Árabes, pero no es nada concreto, son gente que te llama. El tema de la selección lo tomé como algo que no existió nunca.

De igual forma el seis veces campeón de Liga Nacional considera que los Federativos no creen mucho en los entrenadores que dirigen en la profesional hondureña y que le quedó ese sinsabor de no ser, al menos, escuchado por la Fenafuth.

El técnico argentino admite que nunca fue candidato para la ‘H’ porque nadie de la Fenafuth se le acercó, pero que sí lo dejó decepcionado el hecho de no considerarlo para ser escuchado, no elegido, porque fue claro en su exposición al asegurar que la elección de Reinaldo Rueda fue buena.

Entonces no tenían que haber llevado a Diego Vázquez a dirigir porque también van a estar en contra, no tenías que haber llevado en su momento a Chelato Uclés porque también había dirigido... no, eso no tiene nada que ver porque en cualquier país del mundo los técnicos que dirigen a la selección han dirigido al acérrimo rival del otro.

Más que nada me sorprende que el sentarte con un técnico que esté dirigiendo en el país es como que le des participación al futbol de tu país, no importa que después lo elijas o no.

Yo creo que a lo mejor para lo que es la Federación, no ven el futbol hondureño muy competitivo, no lo ven capaz, entonces dicen ‘no, mejor traigamos a este’, pero si vos analizas, cuando trajeron a Reinaldo Rueda no había ganado todavía, hasta ese año, a partir que se fue de Honduras comenzó a ganar. Rueda había dirigido una Sub 20 y un interinato con Colombia.

Exacto, pero no por no ser el entrenador de la selección. Yo nunca estuve entre los candidatos porque Osorio dijo que lo llamaron y Rueda dijo que hace cuatro meses venían hablando. Yo nunca tuve un pedido de un proyecto, sentarme en una mesa y hablar.

A mí lo que siempre me llamó la atención, que yo siempre les decía a los periodistas, que me ponían como técnico, era que yo no me había sentado nunca a proponer algo, ni me escucharon y cuando no te escuchan es porque no estás en la lista.

En el fondo usted siempre ha tenido esa esperanza de dirigir a una selección, pero a raíz de todo eso ¿pensó o ha pensado en dejar el fútbol hondureño?

No. Lo que sí me ha hecho sentir esto es como que yo vine al fútbol hondureño con una idea que era de levantar a un equipo que no podía salir campeón, después quería salir campeón de vuelta, luego ganar un título en Concacaf y después me empezó a picar el bichito de dirigir alguna selección algún día.

Lo que sí a lo mejor tengo que entender que vos vas a ser siempre el entrenador de Olimpia, es muy difícil a nivel de Honduras creer que vas a pegar el salto a la selección porque ya está demostrado que no es posible. No pensé irme porque estoy feliz donde estoy, han dicho que yo me quiero ir y no es así. Siempre he tenido ofertas, como cuando me fui al San Lorenzo, el día de mañana puede haber otro porqué, pero yo estoy feliz en el club.

¿En su mente está quedarse con Olimpia y cumplir su contrato?

A veces hay que tener cuidado con los archivos, porque después te dicen ‘usted dijo que no’. Uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana, yo estoy feliz acá, pero sí me quedé con la decepción de al menos no ser escuchado, no elegido, porque la elección está bárbara, porque elegiste a un técnico que conoces, que es de la casa, amigos de todos porque los clasificó, pero uno esperaba al menos 2tener una charla con los dirigentes.