Exportero de Honduras defiende a Jonathan Rougier tras su error ante Costa Rica: “De los mejores guardametas que tiene mi país”

La Selección de Honduras no pudo lograr el sueño de alcanzar su segunda Copa América en historia futbolística tras el espectacular tercer lugar que logró en el 2001.

Agregó: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.

El arquero del Motagua debutó con la Selección de Honduras. El golero argentino llegó a reemplazar las bajas de Buba López y Édrick Menjívar.