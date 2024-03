Jonathan Rougier, la alternativa que no salió bien; ¿le cierra las puertas a los naturalizados en Honduras?

Sin embargo, la actuación de Rougier no convenció a la afición y prensa hondureña, pues hubo un sector que manifestó su molestia ya que el guardameta fue cómplice en el gol del empate tico al rechazar un balón que cayó justo donde estaba ubicado el anotador Orlando Galo .

Las expectativas sobre el debut eran enormes, pues abría una puerta que por muchos años se mantuvo cerrada puesto a que Honduras es un país donde no senta muy bien la idea de jugar con naturalizados.

“El arco de una selección es de todo un país. Las repercusiones que tiene son enormes. Él al igual que Harold Fonseca me dan seguridad, pero es un riesgo enorme darle la posibilidad a Rougier para que sea titular en un partido tan determinante sin haber jugado antes”, disparó Prono.

El cancerbero José León Najarro, nacido en el Salvador y naturalizado catracho, jugó con Honduras en la década de los sesenta y llegó a jugar en eliminatorias mundialistas. De allí los brasileños Marcelo Ferreira y Denilson Costa fueron llamados en los primeros años del Siglo XXI, pero no alcanzaron a jugar un combate de carácter oficial.

El seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda, fue el primero en reconocer que su apuesta en alinear al debutante Rougier “salió podrida”, siendo unas declaraciones bastante repercutidas tras el partido en Frisco, Texas.

El cafetero dio la cara en conferencia de prensa donde mencionó que apeló al portero motagüense por su rodaje con las águilas, equipo en el que también es compañero de Wesly Decas, Marcelo Santos y Luis Vega, el 75% de la zona baja que jugó para Honduras ante los ticos.

“Con lo de Rougier fue por toda la situación que se nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Wesly Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, inclusive con el mismo Argueta, son dos hombres que juegan con Rougier, la buena comunicación, hay conocimiento”, aseveró Rueda post-partido.

Agregó: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.

Sin duda, la participación de Rougier sigue dejando abierta la puerta al debate si debe seguir siendo considerado en la Bicolor de cara al proceso mundialista del 2026. Pero lo más preocupante es si realmente su actuación ha cerrado las puertas para que en la Selección de Honduras vuelva a jugar otro naturalizado.