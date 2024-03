Reinaldo Rueda sobre Jonathan Rougier: “Soy el máximo responsable, esa apuesta me salió podrida”

Édrick Menjívar no jugó porque estaba sancionado por Iván Barton , Marlon Licona también se rompió y esto complicó aún más el idilio para Reinaldo Rueda, que tuvo que recurrir a la experiencia de Jonathan Rougier , arquero del Motagua .

Once bajas importantes fueron claves en uno de los tantos problemas que se le sumaron a la Selección de Honduras de cara al repechaje ante Costa Rica por la Copa América.

El cafetero dio la cara en conferencia de prensa donde mencionó que apeló al portero motagüense por su rodaje con las águilas, equipo en el que también es compañero de Wesly Decas, Marcelo Santos y Luis Vega, el 75% de la zona baja que jugó para Honduras ante los ticos.

El argentino naturalizado hondureño cometió un error en el empate de los costarricenses en el tanto de Orlando Galo en el Toyota Stadium.

“Con lo de Rougier fue por toda la situación que se nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Wesly Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, inclusive con el mismo Argueta, son dos hombres que juegan con Rougier, la buena comunicación, hay conocimiento”, aseveró Rueda en conferencia de prensa.

Agregó: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.