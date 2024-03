Reinaldo Rueda da la cara tras la eliminación de Honduras y habla de los errores: “Siento una vergüenza grandísima, nos duele”

- CONFERENCIA -

El por qué de la derrota de Honduras ante Costa Rica:

Muchas gracias a la afición y presentarle todas las disculpas. De verdad que siento una vergüenza grandísima, porque no pudimos brindarle lo que queríamos con un escenario que se daba para seguir con la ilusión de estar en esa Copa América. Creo que un primer tiempo parejo porque quizá la situación compleja fue no haber asimilado el 1-1 no lo asimilamos, la emotividad nos traicionó en una situación de bola parada que genera la imprecisión de Rougier.

Ese 1-1 no lo asimilamos, nos llenamos de desconfianza, quisimos hacer cosas que no debíamos de haber hecho. Empezamos un segundo tiempo igual, pero después Costa Rica es muy preciso con dos goles en menos de 10 minutos, no nos encontramos, tuvimos una o dos situaciones más en el gol de Michaell Chirinos.

¿Cómo asimilar esta derrota de Honduras de cara a las eliminatorias?

Hay que reconstruir en esta dura prueba, es un golpe muy fuerte para todos, esta Copa América era un objetivo intermedio camino a la clasificación al Mundial, va a ser que lo asimilemos con este duro golpe, que esto nos sirva para reconstruir el camino.

Los errores de Honduras:

Quizá por el tema que está manejando de señalizar un error de uno contra uno, es quizá eso que no asimilamos en lo colectivo. Ninguno de los tres goles fue producto del juego aéreo y nos faltó ganar los rebotes. Lo otro, ustedes vieron que para el segundo tiempo que el árbitro corrigió, había mucha simulación.

Las acciones en el juego aéreo

Creo que Costa Rica cuando sentía el físico, el jugador hondureño es más fuerte, estaba provocando el foul para señalizar faltas en el juego aéreo, no lo lograron y es una responsabilidad colectiva de todos, quizá se está señalizando el caso de Rougier porque se genera el uno contra uno, nos duele, este es el fútbol, tenemos que asimilarlo todo.

Responsabilidades en medio de la derrota

Debemos de asumir responsabilidades y conscientes de que queríamos jugar ese partido contra El Salvador con el único objetivo que los que estaban sancionados pudieran actuar en esta Fecha FIFA, por qué si no, los íbamos desde noviembre hasta junio sin Joseph, sin Anthony, sin Denil. Desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, siete meses sin tenerlos, por eso acepté ese partido ante El Salvador. El Salvador viene haciendo su construcción, los partidos hay que jugarlos, ellos jugaron Argentina, pero era importante aprovechar la FECHA FIFA.