Quaye lo revela: El duro momento que vive con Real España y le deja halago a Cuba: “No hay que minimizar a nadie”

DECLARACIONES

¿Cómo se ha sentido en los personal?

En lo personal estoy muy orgulloso de mi persona y agradecido con el profesor que nos toma en cuenta de nuevo. Sabíamos que el proceso por el que venía no era nada fácil, pero gracias a Dios nunca agaché cabeza, siempre supe que iba a salir de aquí y ahora estamos aprovechando las oportunidades.

Proceso de recuperación en lo anímico y físico

Sabemos que cuando a uno le pasan ese tipo de cosas, solo cosas negativas se le vienen a la cabeza, pero gracias a Dios tuve personas que me hablaban, supe escuchar y en un abrir y cerrar de ojos estamos acá nuevamente.

También es un mensaje para que otros jugadores no cometan estos errores

A mis compañeros trato de decirles esto y lo otro, porque a mí ya me pasó y no me gustaría que no le pasara a nadie más. Tratar de compartir información que se pueda y ayudarle a los demás compañeros.

No se sintió solo, siempre hubo personas apoyándole

Sí, siempre hubo personas apoyándome. Me fui para la casa para estar con mi familia y disfrutar el momento de estar allá. Eso me hizo bastante bien, estar con la familia, sabía que el tiempo iba a pasar y gracias a Dios ya estamos en los microciclos.

¿Cómo está viviendo el momento con Real España?

Son momentos incómodos, difíciles, pero sabemos que no es lo uno desea, pero esto no hay que buscarle lado, esto con trabajo y estar aplicado porque todavía tenemos un partido por juego y haciendo las cosas mejores para salir de ese lugar en el que estamos.