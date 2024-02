¿Otro naturalizado a la ‘H’? La situación de Yustin Arboleda para ser convocado a la Selección de Honduras

Rougier , portero del Motagua desde el 2017, tuvo que esperar tres años desde su naturalización para ser considerado en la representación nacional, no fue un camino fácil, pues se trata del primer extranjero en la ‘H’ desde el 2003.

Recientemente, Yustin manifestó que no tiene papeles hondureños y no ha realizado ningún trámite, pero esto es debido a un tema familiar, pues como él ha vivido gran parte de su vida en Venezuela , de donde es originaria su esposa, su deseo es sacar el pasaporte venezolano.

Por sus números y trayectoria en el balompié catracho, no es descabellado considerarlo para representar a la ‘H’ a sus 32 años. Lo cierto es, que pese a sus siete años residiendo en Honduras , Arboleda no cuenta con pasaporte hondureño, a diferencia de Rougier .

Desde su arribo a Honduras , el corpulento atacante cafetero se convirtió en un referente, pues no ha parado de ganar títulos (lleva siete) y anotar goles, consagrándose como el segundo extranjero con más tantos en Liga Nacional y el sexto artillero histórico con 109 dianas.

“La aspiración mía es retirarme e irme a casa con mi familia y hacerme de papeles venezolanos también entonces es una decisión que debo tomar entre la nacionalidad venezolana y la hondureña”, manifestó el delantero del Olimpia en una entrevista a TVC.

Y agregó: “A mi nadie de la federación me ha llamado para proponerme o insinuarme si me gustaría o no (jugar con la Selección). Voy para 33 años y creo que quizás ese tiempo ya pasó; vienen jugadores jóvenes y creo que el profesor Reinaldo Rueda buscará tenerlos”.

En su momento, Diego Vázquez cuando era técnico de la Selección Nacional dio a conocer que consideraba convocar a Arboleda en alguna ocasión. En septiembre del 2023, el cafetero también declaró que ningún federativo lo había contactado.

Yustin Arboleda es uno de los mejores extranjeros en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Verlo vistiendo a la ‘H’ ante la poca cantidad de ‘9’ disponibles, fue una opción utópica ya que el colombiano nunca tramitó papeles catrachos.