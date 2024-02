Edwin Rodríguez responde a la convocatoria de Jonathan Rougier y habla del gol olímpico, ¿qué dijo de Costa Rica?

Sí, es uno de los partidos importantes que tenemos en el año, es un sueño para nosotros estar, sabemos la dificultad que vamos a tener, pero también, así como nosotros hemos tenido imprevisto, tenemos un poco más de trabajos que ellos, porque ellos tienen problemas con el entrenador porque no puede ingresar a Costa Rica.

¿Cómo es la competencia en la Selección Nacional?

La competencia es alta, en si, cuando vienen los compañeros del extranjero aportan su grano de arena, todos nos vemos comprometido en el trabajo, el que viene es por decisión del entrenador y cuando viene se mete a la idea de hacer por la Selección.

¿Qué decirle al aficionado hondureño tras la derrota ante Islandia y hay ofertas del extranjero?

Al final el aficionado es entendible, nosotros no queremos perder, ellos menos, estos partidos no los queremos perder y molesta el hecho de perder un partido así, no siento que fueron superiores a nosotros. El profesor también estuvo observando nuevas piezas y los partidos ante México quedó contenta. Con las ofertas, estoy concentrado con el equipo y dependerá de todo lo que se haga a partir de ese partido, porque estar en una Copa América te abre muchas puertas.