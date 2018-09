Michaell Chirinos: "Me siento contento con el gol, puedo dar más"

El atacante hondureño Michaell Chirinos ya se entrenó como goleador con los Lobos Buap en la primera división del fútbol de México.

Así fue el golazo de Michaell Chirinos con Lobos Buap

Luego de la derrota ante los Pumas, el catracho atendió a los medios y habló del tanto, del nivel del equipo y sobre el técnico Francisco Palencia.



“Con confianza te lo digo, me sentía un poco triste al principio porque no llegaba el gol, ansioso de que pudiera anotar, pero ahora contra Pumas me sentí con más confianza, con ganas de seguir adelante, con ganas de trabajar, creo que falta más de mi parte para darle a Lobos, estoy preparado para estar aquí, estoy en una de las mejores ligas, eso me hace seguir creciendo y tratar de mejorar. En lo personal me siento contento con el gol, siento que puedo dar más”, empezó diciendo Chirinos.

Palencia tiene a la penúltima posición de la tabla, debido a eso podría tener las horas contadas en el banquillo y Michaell lo defiende.



“Nosotros estamos al cien con el profe Paco, hemos trabajado normal, como se debe, enfocarnos en lo que necesitamos que es ganar, nosotros estamos al cien, vamos a tratar de dar lo mejor para que continúe esto, enfocarnos en salir adelante”, dijo.

Respecto a los malos resultados. “Nos enoja, en todos los partidos ha pasado eso, porque hemos hecho grandes partidos, hemos tenido la opción de gol, hemos tenido para ganar, pero bueno, al final no se nos da, no sé por qué, pero hay que seguir trabajando y tratar de mejorar”, cerró.