David Suazo: “Alexis Mendoza es una persona que conoce el medio”

De Cagliari a Brescia. Cambió la isla de Cerdeña por el valle de Lombardía. Pasó de dirigir a los juveniles sardos, a entrenar en la Serie B del Calcio. Aunque jamás se imagino que por tan poco tiempo.

Su sonrisa lo decía todo en el mano a mano con Diez. Estaba ahí el nacido en San Pedro Sula. Buzo azul, camiseta de entrenamiento del club y una gorra. Zapatos de fútbol, claro, se vino desde la práctica, casi directo a la entrevista en la sala de prensa del Estadio Mario Rigamonti, la casa del Brescia. Reloj en mano y la pregunta: “¿Cuánto dura la nota?”... No estaba ansioso, sino preocupado, porque habían sido días de una vorágine.

En la entrevista podíamos ver a un David pleno: “Estoy feliz porque me llegó ahorita, una oportunidad muy importante”... Con esa frase el Rey Suazo definía el momento. Quería plasmar toda esa historia como una leyenda en la isla de Cerdeña, ahora, en el continente, en la bota, como nuevo entrenador del Brescia.

Pero de forma tan rápida, como aquellos desbordes de la ‘Pantera’, el mismo presidente que lo trajo al club, Massimo Cellino, cortó la ilusión del catracho. Una semana después de nuestro encuentro, ya no era más timonel del cuadro italiano.

Gracias David por recibir otra vez a DIEZ... ahora en Brescia.

Enzo, muchas gracias por la oportunidad de expresar mis opiniones. A Diez que ha hecho este esfuerzo para que yo me pueda comunicar con toda la afición hondureña, con toda la hinchada que me apoya tanto ahora en esta etapa de mi vida, como también en las redes sociales, siempre recibo mucho cariño. Son cosas que te llenan de orgullo.

Hablemos de la H... El otro día, Mario Kempes habló en exclusiva con Diez... Dijo: “Es una falta de respeto que no haya aún entrenador”. ¿Qué opinas?

Es la verdad, es la verdad. No es posible. No estoy al corriente si la Selección de Honduras hizo partidos amistosos. Por lo que me informé, no. Entonces... ¿Qué cosa queremos construir? Obviamente no construimos mucho si tu selección no juega. Hay que buscar gente y empezar a armar un proyecto, pero si no tienes gente para trabajar para el futuro, es difícil encomendar eso a alguien. Yo solo puedo adherirme más a Kempes y decir que tiene toda la razón.

Amado fue asistente de Pinto y resulta que ahora dirige a Puerto Rico. ¿No te parece ilógico que no se le haya retenido para trabajar en Honduras?

Lo que digo es que obviamente si la función de Amado era para hacerlo crecer, que crezca, que ayude, que viera, que aprendiera. Él estuvo con el profesor Pinto dos años, yo pienso que Amado es una persona totalmente inteligente. Obviamente algo tuvo que haber aprendido y por muy chico que sea Puerto Rico, le dio la oportunidad. Es difícil pensar que Honduras no tenga seleccionador y ellos sí tengan y le dieron chance a Amado. Yo le deseo todo lo mejor, que siga aprendiendo y que saque provecho a todas las experiencias que pueda tener, pero saber de esto y que todavía nuestra Selección no tenga entrenador, pienso que estamos, no atrasados, mucho más que eso.

El hombre que más suena en Honduras para dirigir a la H es Alexis Mendoza...

Él conoce el ambiente, ya estuvo, hizo un proyecto. Porqué no le dan la oportunidad para que siga creciendo. Lo importante es acelerar para encontrar a alguien que pueda encaminar el proyecto porque creo que estamos atrasados una vez más.

¿Qué te parece Alexis Mendoza como técnico?

Él es un entrenador exitoso, estuvo con el profesor Rueda, que fue de gran enseñanza para todo el fútbol hondureño, porque después de 28 años la selección se clasificó al Mundial. Con tanto sacrificio y todo, logramos hacerlo. Pienso que lo más importante que tiene el profesor Alexis es que conoce el medio y en este momento que no tenemos mucho tiempo, una persona que ya conoce el ambiente, obviamente las distancias se acortan y esa es una situación que puede marcar a favor del fútbol hondureño.

¿Tiene que ser hondureño el entrenador de la Bicolor?

La clave es importar un perfil, porque es inútil decir que sea o no hondureño. La cosa importante es encontrar un perfil que vaya en comunión con lo que se quiere hacer. Y cuando me nombran a Alexis, yo te digo, él es uno que conoce el ambiente. Estuvo cuatro años en un proceso de selección importante, conoce ya la mecánica, la situación, los movimientos, cómo funciona todo, los dirigentes, el ambiente, el medio... Él fue exitoso, fuimos exitosos.

¿Te han llamado de la Federación? Por lo menos de cortesía o para saber en qué estás, para estrechar lazos...

Nada, absolutamente nada. Yo te digo, seguramente ellos tendrán mucho en qué pensar como para entablar una comunicación conmigo o con el mismo Amado. Tal vez Amado sí, porque ya estuvo ahí. Pero en este momento, todo lo que se ha escuchado de mí sobre la Selección, lo he leído solo por periódicos, lo he escuchado, pero nada. Aquí es irrelevante lo que puedan pensar de mi persona. Lo importante es que el fútbol hondureño no se tiene que quedar atrás, debe continuar y más que todo hago énfasis que el seleccionador nacional es importante, pero el sector juvenil es lo que nos va a dar frutos. Porque en los Olímpicos se pueden tener óptimos resultados y después observas que esos muchachos de aquí a dos años no los ves más, sería una lástima no darles seguimiento. Pienso que el profesor Tábora no lo puedes dejar atrás porque él conoce a los muchachos que tienen 21 años. Si se hace un seguimiento a todos estos jóvenes pienso que él podría ser un colaborador del profesor Alexis, para por lo menos crecer y ver un proyecto bien definido. Porque obviamente lo que está atrás de las Selección mayor son los jóvenes,

Kempes también dijo: “No podés traer a Pep cuando no tenés un gran fútbol” ¿Cómo tomas esas palabras?

Es totalmente cierto lo que dice Kempes. No tenemos entrenador. Perdemos momentos para hacer amistosos. Ni a nivel interino... En el sector juvenil no hay bases ni proyecto. Yo pienso que estas cosas son totalmente evidentes. Es difícil ir a un mundo en donde tu dices, ¿Con qué tengo que trabajar? Hay que conocer y saber qué mejorar, para después empezar por lo de abajo para llegar arriba. Ahora tenemos la obligación de encontrar a alguien para que se haga cargo, al menos, la suerte de contar con una base de unos Juegos Olímpicos, que a nivel de resultados fueron importantes. Eso es una base, pequeña, pero es una base. Al menos ya sabes que estos muchachos lograron tener un objetivo, a pesar del poco tiempo que estuvieron juntos. Y por qué no continuar, al menos, de esa manera, en ese momento.

Gracias por recibir a Diez en Italia David...

Agradecer a Diez por esta oportunidad y la oportunidad de poder hablar con toda la afición hondureña, que me ayuda, que me apoya y que sé que está pendiente de mi camino aquí, ahora, como entrenador. Lo hicieron antes cuando era jugador. A toda la afición hondureña la llevo en mi corazón porque formo parte de esa tierra y espero hacer el máximo por mi Honduras. Un abrazo y a mi familia, siempre pendiente con todos mis problemas y achaques.