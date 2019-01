Bryan Moya: "Jugar en Zulia FC me dará el salto a la Selección de Honduras"

La llegada de Bryan Moya a Venezuela está enmarcada en un objetivo claro: jugar la Copa Sudamericana. El hondureño está listo para afrontar la temporada 2019 con el Zulia FC, que adquirió su ficha en condición de agente libre.

El atacante de 26 años conversó en exclusiva con el Diario DIEZ desde las instalaciones del hotel Tibisay, en Maracaibo. Moya viene de vestir por dos campañas la camiseta del Olimpia, pero el destino y las decisiones le hicieron aterrizar en territorio criollo.

"Lo que más me hizo venir a Venezuela fue la Copa Sudamericana, quiero que me vean allí y poder aportarle lo máximo al Zulia, que ya necesita ser campeón".

Afirmó que el recibimiento de la directiva y sus nuevos compañeros le ha dado mucha confianza. "Eso es bueno para el que llega como extranjero: que lo traten bien".

Físicamente se siente en condiciones, sin embargo desea ponerse más a tono con los entrenamientos. El entrenador del Zulia FC, Francesco Stifano le brindó tranquilidad en esta nueva etapa.

"Él sabe que vengo de una pretemporada pequeña, pero me aseguró que lograré recuperarme poco a poco".

Y es que el trabajo de Bryan Moya es ser el delantero titular del conjunto "petrolero".

Arepa, caraotas (frijoles negros) y patacones son algunos de los platos típicos que nuestro hondureño ha probado en Maracaibo.

"He comido de todo, de verdad que la gente es amable y esa es mi primera impresión. Ya saben lo que quiero cuando pido", indicó.

Durante su presencia en el Olimpia, Moya disputó 53 compromisos y anotó 12 goles, uno de ellos en la Concachampions frente al New York Red Bulls.

Antes, vio acción con el Club Deportivo Vida, firmando 6 dianas en 42 encuentros. Su meta con el Zulia FC es "meter unos 7 u 8 tantos en el torneo (...) Poder jugar todos los partidos posibles, pero en este equipo todos podemos marcar, hay un grupo muy unido.

Así se dio su contratación con el equipo venezolano

La casa de Bryan Moya es ahora el estadio "Pachencho" Romero de Maracaibo, donde espera celebrar sus anotaciones.

"Ellos (el Zulia FC) me abrieron las puertas, fue el primer equipo y estoy agradecido. Luego de quedar en la agencia libre tuve la oportunidad de irme a México, pero el acuerdo no se concretó", contó.

"Mi representante me habló de Venezuela y me gustó la idea. Me puse rápido a revisar el Internet sobre el país, aquí los asuntos no están fácil, pero uno vive también muchas realidades en Honduras. Allá no estamos tan bien", expresó Bryan Moya.

Negó sentir miedo sobre el paso que decidió tomar: "Sabía que me iba a adaptar. El clima es el más caliente que he conocido, pero poco a poco me iré acostumbrando".

Antes de incluso jugar con el Olimpia, el delantero se dedicó al fútbol en el Houston Dynamo de los Estados Unidos.

"Firmé por un año, pero no pude debutar, por eso me fui a Honduras (...) Las decisiones siempre las toma uno y gracias a eso estoy en Zulia".

"Este proyecto me emocionó y el fútbol sudamericano está más arriba que el centroamericano. Aquí voy a aprender y a ser un mejor jugador", afirmó Bryan Moya.

Su primera experiencia en el fútbol venezolano podría ser el domingo ante el Deportivo Táchira en la segunda jornada del Torneo Apertura. "Dicen que es más difícil de ganar, pero ya veremos qué pasa y espero también poder debutar".

"Esta experiencia puede ser un trampolín para llegar a Europa, todo el mundo piensa en jugar allá", dijo con énfasis a Antony 'El Choco' Lozano, quien con el Girona de España le marcó este jueves al Real Madrid en la Copa del Rey.

"No me veo quedándome aquí sino avanzando a otras fronteras".

Sus aspiraciones con la Selección de Honduras

Bryan Moya tiene ambiciones fuera del fútbol. Afirmó que, de no haberse dedicado al balompié, sería "licenciado en administración de empresas. Hubiese montado algún negocio".

Entre sus gustos más personales están asistir a la iglesia cristiana, ir al cine, de compras y disfrutar con los amigos.

Pero la aspiración que le visita constantemente en el corazón es vestir la camiseta de la Selección de Honduras.

"He tenido dos llamados, pero aún no he debutado. Todos deseamos defender nuestro país y sé que con el trabajo que haga aquí me tomarán en cuenta. Quiero que sepan que estoy haciendo las cosas bien", expresó Bryan Moya.

El uruguayo Fabián Coito llegó recientemente al cargo como seleccionador de Honduras, que representa el conductor de una nueva etapa del combinado bicolor. "Quiero lo mejor para mi país y sueño jugar para ella. Poder entregarle todo".