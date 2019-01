Maynor Figueroa sobre el Houston Dynamo: “Me siento como en casa”

El defensa de la Selección de Honduras y nuevo jugador del Dynamo, Maynor Figueroa, habló de porqué se ha decidido por el equipo naranja y seguir con su carrera en la MLS.

“Me siento como en casa, siento como si ya días estuviera con el equipo. El hecho de tener a Boniek, Elis y Quioto me hace sentirme bien. Estoy muy contento con el proyecto que me ha presentado el profesor (Wilmer Cabrera) y la confianza que me están dando”, afirmó Maynor en su segundo día como jugador naranja.

El zaguero revela el primer compañero que le envió un mensaje tras confirmarse su contratación por el Dynamo. “Boniek García fue el primero en enviarme un mensaje y felicitarme (por el fichaje) y ya estando aquí me encontré con Elis y Quioto con quienes hemos estado mucho tiempo juntos en la Selección de Honduras”.

Figueroa quien es el más experimentado de los cuatro catrachos que jugarán este año con el Houston en la temporada que inicia en marzo y comenta como han sido sus primeras horas vistiendo la camisa naranja.

“El más contento de poder estar acá soy yo, ya llevan mucho tiempo aquí (en Houston Dynamo) y sumarme a ellos (Elis, Quioto y Boniek) me hace sentir muy bien”, relató el defensor y capitán de la Bicolor.