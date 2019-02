Maynor Figueroa: “Si estoy aquí a esta edad es que algo bueno he hecho”

Maynor Figueroa (Nueva Armenia, Atlántida) jugará su cuarta temporada en la MLS donde defenderá la camisa del Houston Dynamo. El capitán de la Selección de Honduras cuenta cómo es su cuidado personal que lo ha llevado a mantener su nivel.

Maynor es un ejemplo para los jóvenes futbolistas. Explica que lo convenció para fichar por el Houston y habla de las ofertas que tuvo de otros equipos. ¿Cuánto tiempo descansa? ¿Qué come? El central está ansioso por vivir una nueva experiencia ahora como naranja al lado de Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García.

¿Qué proyectos te convencieron para fichar por el Houston Dynamo?

Son tres proyectos que se están jugando, la Champions de Concacaf, la Liga (MLS) y la Copa y quiero ser parte de esos. El club ha realizado un gran año, quedaron campeones de la Copa y hay que seguir por ese camino. He venido a aportar, quiero sumar y estoy agradecido con la oportunidad que me dieron de estar acá.

¿Cómo se dio ese salto del FC Dallas al Houston Dynamo?

Es el fútbol. Es incierto, un día estamos allá y otro acá, uno tiene que disfrutar independientemente donde esté. Cuando vestí la camisa del FC Dallas disfruté, ahora haré lo mismo en el Dynamo y me entregaré al máximo.

Antes lo ponían en Uruguay, en Honduras… ¿Cómo se enamoró de este proyecto?

Todo lo que se dijo nada fue concreto, al final fueron rumores, esto fue más directo, esto fue lo real y si hoy estoy acá es porque si hubo el interés del Houston Dynamo y de verdad estoy contento y agradecido de estar acá.

¿Cuánto tiempo le costó decirle sí al Houston?

Podríamos decir que una semana por el tema familiar; nos es fácil moverse. Yo de mi parte si estaba convencido pero era algo que había que consultarlo a nivel familiar y al final creo que tomamos la mejor decisión.

¿Le había pasado antes en el extranjero tener tantos catrachos en el equipo?

No, no me había pasado. Soy sincero, una de las razones por las que decidía venir también fue por el hecho de tener tres compatriotas catrachos aquí y me siento muy contento de poder estar al lado de ellos. Ya era mucho tiempo compartiendo camerino en la Selección Nacional y estar ahora es muy motivante.

Baleadas, sopa de caracol, punta… de todo en el vestidor del Houston. ¿Está en su ambiente, ese entorno cuánto le ayuda para que en la cancha den mejor fútbol?

Eso es lo tradicional nuestro (risas) pero hay que tener cuidado con lo que es la alimentación. Importante será sentirnos bien con el apoyo de toda nuestra gente, aunque independientemente a dónde vayamos siempre tenemos ese calor y acá no es la excepción. Estamos muy contentos y desde ya les agradecemos a esos aficionados que siempre han estado pendientes de nosotros.

¿Tiene más exigencia ahora que se le presenta como un jugador consagrado?

La exigencia es para todos pero obviamente que uno tiene una gran responsabilidad, uno tiene un gran peso encima porque tiene que ser el ejemplo. Yo soy el jugador más experimentado y si todavía confían en ti y te dan esa posibilidad es por algo; si estoy acá a esta edad es porque algo bueno he hecho y tengo que continuar con esto.

¿Cómo hace para olvidarse de la fecha de nacimiento y enfocarse en lo que aporta?

La preparación viene desde los entrenamientos, el cuido, el tomar en serio nuestra profesión porque si esto es una profesión, es un trabajo y se disfruta y cuando uno lo disfruta es lo mejor. Como futbolista debe pensar en el cuido personal como la alimentación y las horas de descanso por sobretodo.

¿Cómo reaccionaron Boniek García, Elis y Quioto cuando se enteraron que venía para acá?

Contentos; Boniek fue el primero en mandarme un mensaje y felicitarme y ya estando aquí con Elis y Quioto con quienes he estado mucho tiempo en la Selección, ellos también, pero el más contento de todos soy yo, pues ellos ya llevan mucho tiempo aquí y sumarme a ellos me hace sentirme muy bien.

¿Qué te han platicado Elis, Boniek y Quioto de la comunidad hondureña que hay en Houston porque hay bastante?

Todavía no hemos hablado eso, primero es lo futbolístico y ya habrá tiempo para ir compartiendo con nuestra gente que siempre nos estará apoyando.