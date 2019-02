Luis Palma: "Ahora me tocó la USL pero me gustaría jugar en Europa"

"Cuando Dios oye tus oraciones inmediatamente trabaja en ellas", fueron unas de las primeras palabras que expresó el futbolista hondureño Luis Palma en una pequeña conversación para Grupo OPSA a solo horas de emprender su viaje a los Estados Unidos para vivir su primera experiencia en el extranjero tras ser fichado por el Real Monarchs de la United Soccer League de los Estados Unidos.

El fino mediocampista de ahora 19 años llegará al equipo estadounidense en calidad de préstamo por un año con opción a compra uniéndose a su colega Douglas Martínez, con quien ha compartido camerino en el Vida.

"La verdad que mi fichaje fue algo inesperado, me tomó por sorpresa, yo estaba entrenando normal junto al equipo para los partidos de la Liga Nacional y de repente mi representante Pablo Hernández me llamó para decirme que tenía esa oferta y sin mediar muchas palabras le dije que la aceptaba porque sé que me ayudará a crecer.

Palma es una de las grandes promesas oriundo de La Ceiba que surgió de las canteras del Vida en los últimos dos años tras su llegada en el 2013. Su talento y rendimiento dentro de la cancha le valió para llegar a la Sub-17 y Sub-20. En su palmarés ya presume de una Copa del Mundo (India 2017) y en los próximos meses podrá sumar uno más a su virgen lista de recorrido en Polonia 2019.

De sus actuaciones nadie lo discute. En las reservas de la institución cocotera se hizo de un nombre conquistando tres campeonatos y destacando entre sí sobre el resto marcando goles importantes. Ahora comenzará a vivir un nuevo reto en su corta carrera.







"Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de salir, sinceramente hace mucho soñaba con esto, solo espero poder aprovecharlo de la mejor manera. El hecho de poder salir son sensaciones muy bonitas para uno como futbolista que quiere representar bien al país afuera", alzó.

Detrás de su pasaje como futbolista hay mucho por contar, desde los tiempos duros vendiendo verduras y pollo junto a su padre para sobrevivir y el inoportuno suceso de niño que pudo cambiar de rumbo cuando estuvo cerca de perder uno de sus ojos tras accidentarse en su casa, sin embargo, logró recuperarse hasta convertirse en quien es ahora. Hoy, más allá de llegar a la USL admite que no quiere estancarse y que irá en busca de su objetivo mayor de llegar al fútbol europeo.

"Ahora me tocó la USL, pero uno como jugador siempre quiere crecer, siempre quiere estar en los mejores equipos y para eso voy a trabajar para dar el salto a la MLS y por qué no a Europa, región en donde me gustaría jugar por ahí se pelean cosas importantes como la UEFA Champions League", comentó.

Palma recientemente había disputado sus primeros dos encuentros con el Vida en lo que va del Torneo Clausura 2019 puesto que era apuesta de Raúl Martínez Sambulá. Ahora su vacante dará oportunidad para que jugadores jóvenes que no han tenido la oportunidad de brillar como Joshua Rich o Wisdom Quaye puedan destacar en el primer equipo.

Frases:

"Cuando Dios oye tus oraciones inmediatamente trabaja en ellas. Mi familia siempre ha estado pendiente mi proceso, hoy estoy muy agradecido con ellos.

"Agradezco mucho a mi padre porque en las ocasiones que ya no puedes es cuando te agarra de la mano para decirte -sí puedes-, uno como hijo se siente agradecido de tener eso. Agradezco también al resto los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera.

"El hecho de recordar mi paso por las reservas es algo que me motiva mucho porque yo inicié goleando, aunque debo admitir que el inicio no fue fácil. El profesor Chico Pavón llegó, hoy le tengo mucho aprecio porque me ayudó a crecer como jugador y como persona. De ahí todos los campeonatos que se vinieron, están en la lista de mi currículum"

"Es un sueño de todo futbolista estar en el Mundial. Lo espero con ansias".