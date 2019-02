"Choco" Lozano, a asustar a Real Madrid; Rubilio Castillo, por su segundo gol en Costa Rica

El concurso de Michaell Chirinos y Félix Crisanto, con Lobos BUAP este domingo en casa ante Querétaro, y la incertidumbre de la aparición de Brayan Beckeles con Necaxa, esta noche en El Volcán contra Tigres por la Liga MX, resaltan en un fin de semana exigente para los futbolistas hondureños en el exterior.

Leer más: Wesly Decas jugará en el Atlanta United 2 de Estados Unidos.

El Seattle Sounders-Dallas FC, que representará el estreno de Bryan Acosta con los tejanos (11:00 am), abre una hilera de partidos entre los cuales resaltan de igual manera el Saprissa recibiendo al líder tico Grecia, con los ojos puestos en Rubilio Castillo, quien ya anotó su primer tanto el pasado jueves al Carmelita (0-2).

Con menos ilusión, por la no presencia del volante y figura de la Sub-20 de Honduras, Cristian Cálix, se spera el clásico tapatío entre Chivas y Atlas a partir de las 9:00 de la noche.



Pero eso solo representa la actividad sabatina, puesto que el domingo tendrá platillos por demás suculentos en materia futbolística, comenzando a las 5:00 de la mañana con el Real Madrid-Girona, duelo en el que se espera vea acción el delantero Antony "Choco" Lozano.

A las 10:00 am, el Celtic con Emilio Izaguirre visitará al Kilmarnock, mientras que Anderlecht y Andy Najar se meterán a la casa del modesto Antwerp (11:00 am).

En Costa Rica, seguirá la demostración catracha pero esta vez con el Alajuelense en el patio del Guadalupe; allí, Alexander López, Roger Rojas, Luis Garrido y el recién llegado Henry Figueroa intentarán seguir afirmando la recuperación del equipo centenario.

La relación de encuentros concluirá al contar de las 4:00 de la tarde, momento en el cual Chirinos y Crisantos se verán las caras con el Querétaro. Seguramente, y como ha venido aconteciendo durante toda la campaña, ambos serán titulares.







AGENDA LEGIONARIOS

ESTE DÍA

Seattle Sounders - Dallas FC 11:00 pm

Tigres - Necaxa 7:00 pm

Saprissa - Grecia 8:00 pm

Chivas - Atlas 9:00 pm



MAÑANA

Real Madrid - Girona 5:00 am

Kilmarnock - Celtic 10:00 am

Antwerp - Anderlecht 11:00 am

Guadalupe - Alajuelense

Lobos BUAP - Querétaro 4:00 pm