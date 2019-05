Roger Rojas sobre su futuro: "No quiero enfermarme la cabeza"

Roger Fabricio Rojas Lazo empacó maletas y viajó este martes rumbo a San José, Costa Rica, para unirse a su equipo el Alajuelese e iniciar la pretemporada.

Al "RoRo" le quedan seis meses de contrato con la Liga, de no llegar una oferta real del extranjero tendrá que cumplir los seis meses que le restan de contrato.

SE UNE AL ALAJUELENSE

"Mañana iniciamos pretemporada, las vacaciones ya terminaron, voy con mucha ilusión y con ganas de arrancar el torneo".

SU NUEVO TÉCNICO

"Todavía no he tenido el placer de hablar con él, esperamos aprender mucho. El objetivo del club es salir campeones, ojalá consigamos el título en el centenario".

SU FUTURO

"Ese tema solo lo sabe Dios, si se va a presentar una opción más adelante, no he tenido algún acercamiento directo con la directiva, sigue siendo una especulación, hay que manejar las cosas con calma, no enfermarme la cabeza porque tengo que estar consciente de que no hay nada real no puedo ilusionarme".

POSIBLE SALIDA DE RUBILIO CASTILLO DEL SAPRISSA

"Realmente no sabía, primero que nada porque Rubilio es un amigo, no solo un compatriota, esperemos que sea un rumor, ya que él ha hecho un gran torneo, ha metido goles en los pocos partidos que jugó, espero que continúe o si no que vaya a un mejor equipo, sobre el interés me quedan seis meses, muchos clubes pueden preguntar por Roger Rojas, pero hasta el momento mi intención siempre ha sido si se da la posibilidad en otro equipo. Dios sabe lo que estoy pidiendo, mi prioridad es jugar en otro equipo pero fuera de Costa Rica".

COPA ORO

"Estoy en la lista de 40 jugadores, eso quiere decir que somos una opción, ahora a ponerme las pilas con la Liga, esperar el listado final que Coito decida".

FABIÁN COITO

"El profe ha visto esos goles, en el caso de Benguché que está cerrando muy bien el torneo, es el actual goleador, los goles son amores, los delanteros que están en esa lista creo que son grandes, es difícil que los llame a todos".

TOMAR LA MEJOR DECISIÓN

"Este es mi último proceso con la Selección, mi meta siempre ha sido jugar en una buena liga, se me han presentado opciones de Asia, en enero tuve ofertas de China, pero pienso en mi familia y en la Selección, si me voy a un país lejano donde no nos ven es complicado estar en la Selección, mis 37 goles ha despertado interés a Coito".

VE MEJOR A LA SELECCIÓN

"Contra Ecuador hicieron un gran partido, algo le está involucrando a los compañeros, con Pinto no tuve ninguna oportunidad y espero aprovechar este proceso".

CREE CUMPLIR SU CONTRATO

"Creo que sí, me quedan seis meses, voy motivado, nos acostumbramos a pelear finales y ya extraño levantar una copa, esperemos de que en este torneo poder lograr este objetivo".