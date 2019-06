Michaell Chirinos: "Si no sale nada afuera, me quedo en Olimpia"

Triste y dolido por la eliminación tempranera de Honduras en Copa Oro 2019, así arribó Michaell Chirinos al país. El jugador habló de su actuación en el torneo de Concacaf y de su futuro.

¡Con lujo de detalles! Así será la espectacular boda de Carlo Costly con Tita Torres

"¿Mi rendimiento? Muy bien, me falta muchas cosas por mejorar, pero es normal. Quedamos eliminados y ahora a seguir trabajando", inició contando.

Al jugador le preguntaron qué le faltó a la Bicolor y fue claro. "Nos faltó contundencia y concentración, iniciar un torneo como este en Jamaica y ante un buen rival eso no debía faltar. Hay tristeza porque queríamos llegar lejos en esta Copa, pero esto es fútbol, quedamos fuera y a seguir trabajando".

Podría regresar al Olimpia

Chirinos terminó el préstamo con Lobos BUAP y rumores lo situaron en la mira de varios equipos en México. Pero al final no se llegó a buen fin.

"Tuve opciones de concretar algunas oportunidades, lastimosamente se cayeron. Pero voy a pensar tranquilamente que pasa en estos días, si no, me quedo en Olimpia", sentenció.

Michaell Chirinos se tomará unos días para analizar bien su futuro y confiesa que lo albos le hicieron una invitación.

"Me invitaron a trabajar con Olimpia, pero mi deseo es estar tranquilo, voy a pensar bien las cosas, no deseo apurarme para tomar una buena decisión. Pero si no sale nada (afuera), me quedo en Olimpia", cerró.