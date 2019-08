Alberth Elis responde a David Suazo tras lo dicho sobre los hondureños en la MLS

El delantero hondureño Alberth Elis habló del mal momento que vive el Houston Dynamo en la MLS, además de la ausencia de su compatriota Romell Quioto y de lo comentado por David Suazo.

El ex jugador del Inter de Milán en una entrevista a DIEZ expresó que 'a veces tienen mucha prisa por salir y cuando se tiene, el camino más cercano es la MLS. Es más fácil llegar ahí y muchos se conforman'.

David Suazo habla de los jugadores hondureños y su aventura por la MLS

"Es duro caer de esta manera y más en un clásico, habíamos trabajado muy bien, no se pudo y ahora solo queda seguir trabajando", comenzó diciendo Elis tras la derrota de 5-1 ante el FC Dallas.

También deja claro que seguirán trabajando para meterse en las etapas decisivas. "Mientras matemáticamente se pueda uno trata de luchar, sabemos que es muy difícil, hemos ido dejar muchos puntos en casa y eso nos ha dejado prácticamente fuera de los playoffs".

Romell Quioto fue castigado por tres partidos tras una expulsión, pero para el juego ante el FC Dallas ya estaba habilitado, pero el técnico Davy Arnaud lo dejó fuera. "Todos sabemos la capacidad que él tiene, el trabajo que ha hecho en los dos últimos años que ha estado en el equipo, no hay que quitarle el mérito, el profe se ha decidido que no esté, nosotros lo que estamos nos toca seguir trabajando".

Sobre David Suazo

"Obvio que la preparación ahora es diferente pero eso no lo determina el jugador ni nada, lo determina el representante y el equipo que los quiere. A veces se tiene mucha prisa por salir y cuando se tiene, el camino más cercano es ese (la MLS). Antes no era Estados Unidos, era México; ahora es EUA, es más fácil llegar a la MLS y muchos se conforman. Mi consejo es que aguanten un poco más y no tener mucha prisa porque la prisa a veces lo lleva a escoger oportunidades que puedan perjudicar. En Europa es diferente, cuando te fichan te dan el momento de crecer y en estas Ligas tienes que ir a resolver; por eso crecer es muy limitado", comentó David sobre el destino que han tomado los jugadores catrachos.

Elis tiene claro que la MLS tiene que ser un trampolín para los jugadores hondureños. "Depende de cada quien y como la tome cuando se vienes aquí, en lo personal es para seguir creciendo y dar el salto, es lo que siempre he querido, no me conformo en estar aquí, seguramente es mejor estar aquí que en Honduras, el nivel es mucho mejor, yo he venido con la intención de mejorar".

Asegura que no ha salido a Europa por el equipo. "Las oportunidades han llegado, ofertas han venido al equipo, pero no ha querido, para mí es algo complicado, querer y que no te dejen ir es difícil, no sé si tengo que esperar que se me termine el contrato".

Sobre el momento que vive el Houston Dynamo. "Es mi tercer año, en el primero llegamos a la final de conferencia, en el segundo ganamos la copa y este año ha sido un desastre, toca seguir trabajando y mejorando".

Su nuevo técnico. "Cada quien tiene su estilo, me toca bajar un poco más, es complicado por mi estilo de fútbol, pero toca adaptarme a lo que él quiere"

Alberth Elis solo le resta un año más de contrato con el Houston Dynamo. "Solo me queda lo que resta de esta temporada y un año más de contrato con el equipo y a ver qué pasa"