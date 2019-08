David Suazo: "Ahora es más fácil llegar a la MLS y muchos se conforman"

David Suazo pasa vacaciones en Honduras junto a su familia, hacía tres años que no venía y la última vez que lo hizo fue para despedir de esta tierra a su padre, don Nico. Hoy sentado en un sofá con toda la comodidad, se dio el tiempo para analizar el fútbol de Honduras, su presente como entrenador y los retos que tiene por delante.

En esta charla exclusiva con DIEZ, "El Rey" se siente orgulloso de ser embajador de la FIFA donde viaja por el mundo promoviendo el fútbol. Hace un recuento de su carrera y revela lo que le tocó vivir con la Selección Nacional y compara el momento de la generación actual de Honduras donde hay futbolistas que se han quedado estancados.

También se refiere a la despedida de la Selección Nacional de Roger Espinoza y sobre todo, no descarta en venir a entrenar a la Liga Nacional de Honduras si lo busca un equipo y le da las posibilidades.

¿Disfruta tu familia venir a Honduras?

Sí, para ellos es una cosa diferente. Ver a su abuela y todo el ambiente hondureño que es diferente al que están acostumbrados, para ellos es nuevo y les fascina mucho, así que estoy contento que les guste porque es mi raíz.

¿Les ha gustado, les ha mostrado lugares?

Les anduve dando un par de vueltas por la ciudad. Pasamos por la cancha de la 20 (calle de Las Palmas), La Sula, en La Modelo, pasé por el Inmude (Patria Marathón) y mi hijo se sorprendió cuando vio la entrada que se miraba abandonada entonces le dije, mirá, papi jugo aquí, ellos están acostumbrados a ver cancha bien hechas, con gradería y con más infraestructura.

Ellos siempre tienen curiosidad de saber dónde creció su papá y me gusta que les gusta, me llena de orgullo que mi cultura le gusta, significa que algo les transmití.

David Suazo hablando abiertamente de muchos temas y en algunos se sintió consternado.

Honduras en su época estaba entre las primeras selecciones de Concacaf y hemos caído al tercer o cuarto lugar en Centroamérica... ¿Qué pasa?

Pienso que son momentos que se viven. Surgen en el tiempo, son procesos, porque de la Sub-20 que salió en Nigeria 1999 donde hubo muchos que se fueron a las olimpiadas de Sidney y los mismos con 21 años estábamos jugando en la Selección mayor, son proceso y si se mantienen, se adquiere mayor confianza y firmeza.

Es obvio que si se mantienen los procesos tendrás producto y sino la calidad del jugador se pierde. Tiene que trabajarse las fuerzas básicas, si se hace eso con la Sub-17, habrá una buena Sub-20 y si no la hay, es muy dificil ya que todo es un proceso. En nuestra década éramos 10 o 15 que veníamos de Europa y eso dice que se trabajó bien en las fuerzas básicas.

El cambio generacional como Amado, Tyson, Pavón y usted... ¿Por qué le está costando mucho a Honduras?

Es la cosa que nos puede abrir los ojos, Honduras tiene que estar en esos puestos, por el biotipo, pero hay que trabajar diferente; no podemos pensar que ya no están Amado Guevara, Carlos Pavón o que falta Tyson, ya no están más; hay que tener fe en Alberth Elis, hay que tener fe en Choco Lozano, fe en los muchachos que están viniendo como Jorge Benguché.

Ya Pavón, David, Amado, Tyson no están más. Es cierto, nosotros nos sentimos halagados por esta situación, pero no hay más, hay que darle confianza a estos muchachos; aunque ellos llegaron con 21 años a formar parte de la Selección absoluta y caen todos los moños a ellos. Nosotros siempre tuvimos la facilidad que había delante de nosotros uno más grande y los moños le caían a ellos y nosotros nos salvábamos. Cuando yo estaba, le caía la carga a Pavón y Tyson, yo iba de a poquito, lastimosamente a ellos les tocó no tenerlo y es difícil; no sé si es una muy cruz pesada, pero a los 21 años tener la responsabilidad sin experiencia, es complejo, nosotros tuvimos suerte.

Cuándo salió Choco Lozano se pensó que sería su sucesor, pero parece que se quedó estancado

He sido uno de los que considera que es el que tiene la mayor calidad futbolística en Honduras. No he visto un jugador con la calidad que tiene Choco Lozano. Obviamente que cuando se juega es diferente, pero Choco es de los mejores prospectos que he visto como centro-delantero y con la calidad que tiene puede jugar en cualquier lado del mundo, pero cuando viene a Honduras no le va muy bien, como que no encaja, pero con todos los entrenadores que vienen a la Selección siempre juega Choco Lozano, entonces algo tiene.

Lo sostengo siempre, esperamos que sea, aunque está joven... Yo digo que Choco Lozano y Alberth Elis es lo que tenemos y hay que darle la oportunidad de equivocarse, lastimosamente ellos se encontraron con que tenían que asemejarse a gente que había hecho mucho, no tuvieron la oportunidad de equivocarse como lo hicimos nosotros. Carlos Pavón estuvo en las eliminatorias del 2002, 2006 y hasta el 2010 llegó a un Mundial, procesos importantes; yo tuve en 2002, 2006 y hasta en 2010 llegué, más ellos se encontraron 2014, 2018 y tenían que resolver, nosotros tuvimos dos procesos donde nos equivocamos; ellos tuvieron primero que correr antes que caminar, nosotros no; primeros caminamos y luego corrimos.

David Suazo hablando con los periodistas Jenny Fernández y Kelvin Coello. Fotos N. Romero

¿Qué piensa del retiro de la Selección Nacional de Roger Espinoza a tan temprana edad?

Yo pienso que el chinito habrá puesto todas sus posibilidades en la mesa. Me quedo con lo que escribió y lo poco que vivimos. En 2010 convenció al profesor Reinaldo Rueda a pesar que no hizo el proceso clasificatorio y él lo logró convencerlo; mientras estuvo fue un chico ejemplar. Cuando se retira un jugador de esa calidad uno lo lamenta, pero son situaciones muy personales que él habrá excavado donde puede. Pienso que Espinoza no le debe nada a Honduras porque siempre se entregó.

¿Por qué ya no exportamos jugadores a Europa y ahora ya solo se van a la MLS, un fútbol que no te da formación?

Obvio que la preparación ahora es diferente pero eso no lo determina el jugador ni nada, lo determina el representante y el equipo que los quiere. A veces se tiene mucha prisa por salir y cuando se tiene, el camino más cercano es ese (la MLS). Antes no era Estados Unidos, era México; ahora es EUA, es más fácil llegar a la MLS y muchos se conforman. Mi consejo es que aguanten un poco más y no tener mucha prisa porque la prisa a veces lo lleva a escoger oportunidades que puedan perjudicar. En Europa es diferente, cuando te fichan te dan el momento de crecer y en estas Ligas tienes que ir a resolver; por eso crecer es muy limitado".

¿Quizás por eso ha disminuido la exportación a Europa y el resto se conforma con ir a la MLS?

La MLS siempre es una posibilidad importante. Para muchos cuando van a la MLS cambian literalmente mucho; obvio que cuando vas a Europa no , cuando vas a Europa se necesita calidad, cuando has trabajado menos en inferior es más complicado que te fichen, o como mi caso que me llevaron muy joven. O cuando ya tienes 24 años ya es difícil enseñarle; a veces es mejor crecer y conocer muchas cosas".

¿Aunque ahora muchos futbolistas se van para resolver su vida económicamente, como el caso de Michael Chirinos que venía creciendo a pasos gigantes en México y se fue a un equipo eliminado como el Vancouver Whitecaps... ¿Cómo se explica?

Se explican en que el muchacho está encontrando una oportunidad; pero no tanto, sino como le plantean la oportunidad. Yo pienso que si a los muchachos les dicen que van a mejorar y van a hacer eso; pueden cambiar de idea, pero hay que ver quién habló con él. Considero que si le dices a Chirinos, mira vas a ir a la Segunda de España, la Serie B de Italia y estarás dos años de mantenimiento para que crezcas y después veremos y le pones de última opción la MLS, considero que se van a ir a Europa; pienso yo.

SU PRESENTE COMO ENTRENADOR

¿Cómo está su estatus en este momento; tenía contrato con el Brescia?

Mi contrato terminó en julio; por ahora estoy de agente libre, obviamente se espera, se estudia, se prepara para cuando llegue una oportunidad para afrontarla.

David Suazo ha sido el hondureño que más ha triunfado en el extranjero. Fotos Neptalí Romero

¿Cómo fue la experiencia de dirigir en Serie B al Brescia en ese corto tiempo?

Esto fue una oportunidad bonita que se me dio, logré trabajar con jugadores adultos y la verdad que me gustó, fue una buena experiencia que me llenó mucho. Creo que tengo para ofrecer, dar y por qué no, nos seguimos preparando para cualquier oportunidad que se pueda verificar y estar al 100.

¿Sería muy descabellado que lo miremos dirigiendo en Honduras?

Yo pienso que cuando uno se encamina en esto de entrenador lo mete todo en cuenta y el ser un director técnico no lo doy por terminado; sé que es una oportunidad que se pueda dar. ¿Por qué no? Yo no soy entrenador de aquí o de allá, mi faceta es entrenar, la terminé y estoy preparado para cualquier oportunidad que se pueda dar.

¿Es su sueño dirigir algún momento a Olimpia?

Habiendo salido de Olimpia es una de las cosas en mente, como un tiempo dije que me gustaría que dije que me hubiese gustado retirarme en Olimpia, pero por temas de salud no se pudo.

¿Y a la selección de Honduras?

Es lo mismo, pero en este momento está el profesor Coito y no sería educado hablar de eso, pero como entrenador nacional en el futuro por qué no, soy hondureño y pienso que me gustaría aportar alguna experiencia.

Mientras llega esa oportunidad seguirá como embajador de FIFA. ¿En qué consiste este trabajo que realiza?

Son las cosas que te llenan, te gratifican y te dicen que algo importante has hecho en tu carrera futbolística; es bonito cuando se le reconocen situaciones buenas y acudir a cosas importantes donde hay personas importantes del fútbol que me llenan de orgullo a mí, a mi familia, a mi país... son el plus que te dan.

El hondureño David Suazo cuando dirigía al Brescia de la Serie B de Italia.

¿Qué le ha sorprendido en esos eventos; algún jugador que se ha encontrado?

No te das cuenta porque cuando estuve jugando en el Inter de Milán me encontré con figuras importantes porque jugar con Luis Figo, Zlatan Ibrahimovic, Zanetti, Diego Milito y en contra de muchas estrellas, estas situaciones son normales para uno porque lo vivimos cotidianamente; me pasa cuando voy a ver un partido de Champions League que allí los miro. Pero cuando hablo con mis hermanos me hacen la misma pregunta que tu me haces; es un ambiente normal, se lo que puede significar pero son muchachos que me da orgullo poder intercambiar palabras con ellos; pero me gusta la educación y sencillez con la que se reportan conmigo.

Nuestro fútbol hondureño se ha visto manchado por hechos de violencia donde se registraron muertos. ¿Que piensa el Rey David?

Esta es la nota oscura de todo lo que ha pasado en Honduras porque el fútbol tiene que ser una fiesta. Solo digo que es lamentable ver que estas situaciones se den; al final son 22 muchachos que se van a encontrar en el campo; todo lo que pasa alrededor no puede pasar porque es lamentable. En otros países si sucede, pero no tienen que existir más; si antes era diferente porque cambiarlo.

PING-PONG

Mejor gol: Está difícil, tengo varios pero en Cagliari hice uno contra Ternana en Serie B que fue muy bonito.

El partido inolvidable: El último clasificatorio al Mundial del 2010 contra El Salvador.

Su mejor recuerdo del fútbol: Mi primer gol en la Serie A contra Piacenza en abril del 2000.

El jugador que siempre admiró: Ronaldo, el fenómeno.

Olimpia: Forma parte de mi carrera, se lo debo a don Mon Paz.

Cagliari: Mi segunda tierra, jugué ocho años, allí crecí, mi familia es de allí, mi esposa es de allí y una parte mía está en San Pedro Sula y la otra en Cerdeña.

Inter de Milán: Es David Suazo a nivel internacional.

Benfica: Un momento de poder reiniciar pero lastimosamente tuve el último problema de lesión donde no pude volver a ser yo.

Mejor gol con la Selección: El último que anoté en Costa Rica porque después no volví nunca más.