Kevin Bonilla, el hondureño que ha sido llamado a la selección de Estados Unidos

Los “cazatalentos” de la Federación de fútbol de Estados Unidos han hecho una base de jugadores para todas las categorías y están buscando mucho talento latino para reforzar el equipo y un hondureño ya forma parte del proyecto Sub-20. Se trata de Kevin Bonilla, jugador de padres catrachos que reside en Dallas, Texas.

Bonilla nació en Estados Unidos; su padre, don José Bonilla, emigró desde San Lorenzo, Valle meses antes del Huracán Mitch en 1998 para instalarse en Texas. Allí trabaja en la construcción de sol a sol. Kevin vino al mundo tres años después de haber llegado a tierras norteamericanas don José buscando un sueño.

Hoy, Kevin Bonilla forma parte de la Selección Sub-20 de Estados Unidos, equipo que le viene echando ojo desde que tenía 14 años que comenzaba a dar los pasos en el equipo de la escuela. Kevin es parte del equipo Sub-19 del FC Dallas de la MLS y juega como lateral izquierdo y como extremo por esa banda.

Cuenta su padre, que Kevin soñó con vestirse con la camisa de la Selección de Honduras, pero para finales del año pasado la Fenafuth se enteró del buen suceso que estaba teniendo el muchacho y el entrenador Carlos Tábora se documentó pero al final no entró al proyecto rumbo al Mundial de Polonia.

El hondureño Kevin Bonilla jugando con la Selección Sub-20 de Estados Unidos.

Estados Unidos se enteró que es un jugador que le puede aportar algo y el mes pasado fue convocado a la Sub-20 y realizó una gira por Europa. Allá Kevin pudo participar en Eslovenia con el equipo de las barras en las estrellas donde se enfrentaron a Croacia y el equipo anfitrión.

“Recién llegó Kevin a casa después de la gira por Europa y yo estaba viendo en mi celular el partido de la selección de Honduras frente a Chile; solo tiró la maleta en su cuarto y se puso a ver el partido porque le gusta mucho la selección de Honduras”, cuenta a DIEZ el padre de Kevin desde Dallas.

Don José estaba en plena labor cuando nos contaba la historia de su hijo; hizo un alto mientras pegaba un techo en Dallas y se emocionó cuando contó el sueño que está cumpliendo Kevin que en poco tiempo puede subir al primer equipo del FC Dallas en la MLS.

“Kevin entrena con el primer equipo del Dallas, a él lo conoce Bryan Acosta que juega allí, lo mismo que Maynor Figueroa que estuvo en el club la temporada pasada… Mi sueño es verlo jugar y disfrutar lo que sabe hacer”, remata don José.

Kevin Bonilla (número 32) con el equipo del colegio North TX. Fotos cortesía

“A Kevin lo quieren firmar ya equipos de primera, pero primero tiene que terminar la secundaria, está en último año de bachillerato. Hay colegios y universidades que ya le han ofrecido una beca; un colegio de Nueva York se lo quiere llevar y estamos viendo lo mejor para él”, cuenta el padre del futbolista.

El trabajo que ha hecho en el equipo del colegio Nort TX en Dallas, le ha servido para que lo hayan visto equipos de España e Inglaterra que le han ofrecido llevarlo, pero por no tener terminado sus estudios de secundaria, no puede marcharse. Kevin cumplirá 18 años el 20 de septiembre y vive un sueño al formar parte de la Selección de fútbol de Estados Unidos.

“Lastimosamente está saliendo talento para nuestro país pero no lo buscan; Kevin juega de lateral izquierdo, mediocampista y carrilero. Él nunca ha ido a Honduras, habla perfectamente los dos idiomas porque es nacido aquí”, revela don José Bonilla a DIEZ quien se entristece porque no ha podido regresar a su tierra al no tener documentos, pero seguirá trabajando fuerte para darle a su hijo el sueño de ser futbolista profesional y Estados Unidos ya le abrió una puerta.