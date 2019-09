Jonathan Mejía vive una triste etapa de su carrera en España con una enorme sequía sin goles

Jonathan Mejía está pasando por uno de los episodios más grises de su carrera futbolística en España al mantenerse divorciado con el gol y acumular mucho tiempo sin festejar un tanto en el país ibérico.

Enrachado: Jonathan Rubio marca su primer gol con Tondela en Portugal

Este domingo, el Hércules Alicante donde milita el atacante de origen hondureño, volvió a disputar un partido por el grupo 3 de la Segunda División B del fútbol español. El encuentro ante Sabadell se disputó en el estadio José Rico Pérez y finalizó con derrota 0-2 para el conjunto del catracho.

Jona esperó hasta el minuto 80 para hacer su ingreso al juego cuando su equipo caía por un gol y su entrada fue para intentar lograr la paridad. No obstante, segundos antes de concluir el compromiso, el cuadro adversario anotó el segundo tanto.

Con el choque de esta fecha, Jona Mejía registra ahora casi 22 meses sin presentarse en el marcador. Fue el 19 de noviembre de 2017 cuando el atacante marcó el último gol de su carrera hasta el momento, en ese tiempo era parte del Córdoba de la Liga 123.

Luego pasó al Cádiz en la misma temporada y tuvo acción en 14 partidos sin lograr anotar. Su siguiente club fue Lugo y solo compitió en ocho juegos en esa casa pero no pudo destacar como goleador.

"La verdad es que nunca había estado tanto tiempo sin marcar. Siempre que he jugado he metido goles, pero también te digo que aquí se juntan varias cosas: yo vengo de Lugo sin ritmo de partidos, también se incorpora Benja que sí estaba jugando... Pero con trabajo no tengo ninguna duda de que los goles terminarán llegando", fue la respuesta del delantero en una entrevista ante la pregunta sobre el negativo lapso de tiempo sin marcar gol.

Desde la campaña anterior, Jona Mejía se unió al Hércules Alicante y desde su llegada fue muy tomado en cuenta por su entrenador, siendo utilizado en 21 compromisos pero no ha retribuido su inclusión con dianas.

Han sido un total de 47 duelos los que determinan la larga sequía que arrastra Jona Mejía y que lo pone en el punto de mira de aquellos que critican la pésima racha que arrastra.