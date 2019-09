Romell Quioto acepta que necesita alejarse de las redes sociales y controlar mejor su vida privada

Romell Quioto se ha desahogado luego del castigo que le impuso su club el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos.

Romel Quioto se desahoga y cuenta lo que ha vivido en su castigo

Una de las decisiones que ha tomado el atacante hondureño es tener un mayor control en sus redes sociales para 'evitar polémicas'.

Quioto ha estado envuelto en muchos problemas en los últimos años, mismas que le han afectado en su carrera como futbolista.

SE ARREPIENTE

"A veces suceden cosas que uno no debe hacer, hay pasajes en mi vida de los que me arrepiento, necesito mantenerme al margen de las redes sociales, evitar todo tipo de polémicas, debo comenzar a llevar una vida privada, donde la gente no se esté enterando de lo que hago, adónde voy o con quién estoy, son muchas cosas que deben cambiar, he cometido muchos errores y esas son las cosas que hoy me perjudican, pero voy a levantar cabeza", dijo Romell Quioto a diario La Prensa.

Por los momento el jugador hondureño ha estado entrenando por separado del resto de jugadores del Houston Dynamo luego de aquella expulsión el ocho de octubre ante el New York City.