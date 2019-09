Clayvin Zúniga, el delantero hondureño que El Salvador quiere nacionalizar

Clayvin Zúniga es un jugador hondureño de 28 años que milita en el Municipal Limeño de la primera división de Fútbol Profesional de El Salvador desde el 2016.

Actualmente el catracho ha sido figura en su club y con 10 anotaciones es el máximo goleador del actual Torneo Apertura 2019/20 donde su equipo se posiciona en el quinto lugar de la tabla.

Sus antecedentes en el fútbol han sido difíciles, en diferentes circunstancias ha tenido que batallar con diferentes problemas de salud, cuando estuvo con el Real España sufrió convulsiones en el año 2010, con el Deporte Savio sufrió un disloque en el hombro y en el 2016 en El Salvador tuvo un choque en la cabeza que le perjudicó.







Ahora con casi cuatro años en el vecino país centroamericano vive uno de los mejores momentos de su carrera que hablando con DIEZ pudo confesar el interés que la federación salvadoreña tiene en nacionalizarlo.



¿Qué tal estos años en El Salvador y sobre todo este momento de goleador?

Muy bueno, he conocido otro ambiente con una cultura casi similar a la nuestra. En lo deportivo una liga muy competitiva, buena y he aprendido mucho. Me siento contento de esta experiencia que estoy viviendo, agradecido con Dios que los goles estén llegando.

¿Cuál son tus sensaciones en estos momentos de tu carrera?

De alivio, de satisfacción ya que uno en la vida de futbolista se encuentra con muchas pruebas difíciles que al principio cree que son malas, pero luego uno se da cuenta que son pruebas que Dios nos pone para saber de qué estamos hechos.

¿Qué sientes tras muchas dificultades que pasaste acá en Honduras?

Siento que esto es un premio a todo el trabajo que he venido realizando con una madurez deportiva que me ha permitido trabajar, esforzándome y exigiéndome a mí mismo. Pese a las circunstancias de las situaciones que he vivido es complicado no tirar la toalla, pero al final es un premio a todo este trabajo.

¿Qué crees que te ha ayudado a llegar a estos buenos momentos?

La madurez que he adquirido, el compromiso que siempre he mostrado a mi trabajo sin relajarme, tratando de superarme torneo a torneo. Siempre poniendo de base la mano de Dios, que sin Él no podemos hacer nada y eso sumado con el trabajo que uno desempeña.

¿El qué o quienes han sido influyentes para ti?

El apoyo de mi familia, mis hermanos, mi mamá siempre apoyándome, mis hijas que son las que me motivan a seguir y a dar mie esfuerzo en cada momento, en todo terreno que me pare a dar batalla.

Has pasado por algunos problemas de salud, ¿cómo te encuentras actualmente?

Desde que me vine para acá realmente no he vuelto a tener ningún problema de salud, solo las lesiones normales a corto plazo de ahí más nada. Me siento muy bien, gracias a Dios.

Con las convulsiones que tuviste hace años, ¿seguiste en algún proceso o supiste algo más?

Siento que ha quedado en el pasado, no me ha vuelto a pasar. Nunca me encontraron nada, al final solamente decidí poner en manos de Dios todo y son casi de siete a ocho años que no me ha vuelto a pegar eso así que me siento contento y con muchas ganas de seguir superándome.

Actualmente en tu carrera ¿han llegado ofertas de otros equipos?

Desde que llegue acá he tenido varias ofertas de clubes acá, pero al final no se ha llegado a un acuerdo también de Guatemala, ahorita he estado teniendo de otros lugares, pero estamos esperando y hacer las cosas bien acá tratando de culminar bien el torneo contribuyendo con el equipo para hacer cosas importantes.









Pero ¿tú quisieras dar ese salto a otras ligas?

Siempre uno aspirar a cosas más grandes, experiencias distintas en ligas más reconocidas, ahora estoy trabajando para eso para ver si se presenta la oportunidad ya que todo depende del trabajo que realice.



De Europa también...

Sí, a nivel de Europa se han presentado varias, pero ahorita estoy pensando lo que resta del torneo. No es nada concreta, pero hay oportunidades.

Y en Honduras, ¿algún equipo de la Liga Nacional o de Ascenso ha mostrado interés?

Sí, hace poco me llamaron del Real Sociedad. Estoy cumpliendo un contrato acá que me vence en diciembre entonces estamos concentrados en lo del momento”.

¿Te gustaría volver a jugar en Honduras?

Claro que sí, no hay que pasar desapercibida cualquier situación que se presente. Cualquier oportunidad que venga pues es bienvenida para analizarla y tomar una decisión con los planes que tengo”.

Con respecto a nivel de Selección Nacional, ¿te gustaría formar parte de alguna convocatoria?

Todo va a depender del trabajo que siga realizando, se toma más en cuenta otras ligas yo seguiré trabajando duro para ser visto y ser tomado en cuenta. Siempre he deseado vestir los colores de mi selección ya que lo hice en selección menores, pero en la mayor no he tenido la experiencia”.

Se han comunicado contigo los de la federación....

No, de Honduras no, de acá de El Salvador sí he tenido acercamiento de la federación para una posible nacionalización, pero hasta no ver nada concreto uno no puede hacer castillos de arena, debo concentrarme en mi trabajo actual y seguir tratando de hacer las cosas bien”.

¿Estarías dispuesto a aceptar la nacionalización salvadoreña?

Uno siempre busca lo mejor a veces, aunque es difícil uno tiene que tomar decisiones. Así como se me es tomado en cuenta en otras federaciones, si no se da en Honduras y si se presenta acá sería un análisis que tendría que hacer para ver si conviene o seguir esperando por Honduras. La edad va pasando el tiempo no se detiene y uno siempre aspira a mostrarse a tener presentaciones internacionales, que mejor que con una selección.

¿Qué reflexión tienes en este punto de tu vida?

“Uno jamás debe darse por vencido, las reflexiones que me han tocado el alma son las que he vivido. La situación de salud que pasé, hasta pensé en retirarme del futbol siento que es algo digno de decir, el deseo de superación siempre se mantuvo”.