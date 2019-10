Kevin Álvarez cambiaría de equipo en Europa, asegura su representante

La dura realidad que vive el futbolista hondureño Kevin Álvarez en el Norrköping de la primera división de Suecia traducida de su ausencia en las convocatorias y falta de continuidad en partidos oficiales es un tema de preocupación para su representante Daniel Solís, quien ve con buenos ojos su salida del club en el mercado de invierno.

Desde su llegada al club a comienzos del 2019 llegó con altas expectativas, sin embargo, fue enviado con las categorías menores para una mejor adaptación, logró ascender al primer equipo, pero apenas ha concebido jugar un partido ingresando de cambio.

En palabras de Solís “Kevin Álvarez ha tenido un año de adaptación, sabemos la situación, hay que ir analizando cada cosa que va pasando con él, lo hemos ido a visitar en varias oportunidades en los cuales lo hemos visto entrenar, jugar y con buen rendimiento, sabemos que la adaptación a veces es un poco complicada, pero bueno, seguimos en la lucha viendo más oportunidades para él ya sea en su equipo actual para la próxima temporada o viendo nuevas oportunidades para el otro año".

Ante ello agrega que el tema de la selección nacional es uno que le preocupa, puesto que pierde continuidad después de los mundiales juveniles 2013 (Emiratos Árabes Unidos) y 2015 (Nueva Zelanda).

"Sabemos que Kevin que tiene un gran potencial por la banda derecha, va a ser importante en un futuro para la Selección Nacional, lo que queremos es analizar el futuro de él para tomar decisiones y ver qué es lo mejor para él, obviamente todos queremos que juegue, él personalmente y yo como representante", añade.

Pese a su mal momento en Suecia, la idea de volver a la Liga Nacional de Honduras en done tiene las puertas abiertas en Olimpia y Marathón, no es una idea que se cruce por su mente.

"La posibilidad de volver es casi el último plan, siempre tenemos en consideración que él continúe en el exterior, en este caso buscaremos en Europa como posibilidad número uno, pero igual exploraremos otras oportunidades, volver a Honduras no va a ser una posibilidad en este momento", dijo.

Esto en razón que su deseo es que siga en el fútbol europeo en donde aseguró que tiene acercamientos con equipos de Portugal, Bélgica, aunque también admitió que no descartaría nada de México o la MLS.

"Honduras no, la próxima semana viajo para donde él a conversar con el club para poder tomar decisiones, pero va a ser algo en el exterior. Él está en un país nórdico, vamos a tratar que sea por ahí para que se pueda adaptar, pero no cerramos a otros países, hemos tenidos conversaciones en Portugal, también en Bélgica, vamos a continuar, no descarto MLS o México", cerró.

Kevin Álvarez se despachó de Olimpia como agente libre siendo uno de los jugadores referentes con mayor cantidad de minutos en el primer equipo. En su último año disputó 20 encuentros y marcó dos anotaciones.