IFK Norrköping: Kevin Álvarez debutará como titular en Copa de Suecia

¡Buenas noticias! El defensor hondureño Kevin Álvarez hará su debut finalmente este miércoles a las 10:30 am con el primer equipo del IFK Norrköping de la Allsvenskan de la primera división de Suecia.

Álvarez de 23 años, fue convocado por su entrenador y será parte de la partida en el once titular ante IFK Timra por la Copa de Suecia.

El exOlimpia y mundialista con Honduras en las categorías menores, esperó cerca de seis meses para ver luz en el equipo A, antes de ello había tenía participación en la categoría Sub-20.

Esta vez Kevin Álvarez cuenta con la confianza de su entrenador para encarar un partido importante.







Cabe recordar que el IFK Norrköping quedó fuera de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League luego de caer ante H. Beer Sheva. Ahora solo compite por los torneos locales.