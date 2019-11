El Cagliari dedica video especial a David Suazo en los 100 años de historia del club

David Suazo es el más grande futbolista que Honduras ha tenido en el extranjero. Tocó la gloria y las huellas que dejó en Europa siguen intactas.

El Cagliari en el cumpleaños 100 de historia le ha dedicado un video especial donde cuenta su paso por la isla de Cerdeña.

En el documental "El Rey David", narrado en italiano, el hondureño cuenta su experiencia de llegar al viejo continente sin conocer el idioma y con 19 años le tocó sumarse a un mundo desconocido; pero manifiesta que las ganas de triunfar le ayudaron.

"Fue una cosas fantástica y algunas imágenes me conmueven. Puedo decirle a mis hijos que me han visto jugar en el Cagliari en un momento. Me hubiese gustado mantenerme para que me vieran jugando pero siempre tengo en mente mi figura como jugador", recuerda David.

"Si en el primer año me dicen 'tienes que ser el capitán del Cagliari', hubiese sido un momento muy difícil, pero obviamente que crecí, gracias por supuesto al presidente del club que me apoyó en mi crecimiento futbolísico", cuenta La Pantera en su documental.

"Cuando alcanzas los objetivos, cuando ves el crecimiento en el sentido de pertenencia, dices, creo que es lo mejor que ha hecho el club. Cuando tienes tantos jugadores de competencia y lo haces, creo que has logrado una gran cosa", dice David de sus inicios en el Cagliari.

RECUERDOS DEL MAESTRO

El exjugador contó que el "Maestro" Tabárez, entrenador uruguayo que en ese momento dirigía al Cagliari, lo miró tras disputar el Mundial de Nigeria 1999 y le agradece al presidente del club cerdeño que lo recibió.

"El profesor Washington Tabárez me miró por primera vez en el Mundial de Nigeria 1999. Estábamos en un grupo fantástico pero también sabíamos que era difícil avanzar, pero desde que jugué en el grupo contrea España y Brasil, en esos juegos dos veces me fueron a ver", dice David.

Suazo hizo historia en 2006 al lograr ganar el Óscar del Calcio que compartió con el brasileño Kaká al ser el futbolista. En esa temporada superó el récord de goles en una temporada que había hecho el mítico delantero italiano del Cagliari, Giggi Riva.

La Pantera explicó que la velocidad le ayudó a explotar en el Calcio. "Tuve la fortuna que me ayudaron en la parte atlética, me prepararon. Son cosas que agradezco", cuenta Suazo agradecido por la forma en que lo formaron en Italia.

Suazo dice que el Cagliari es su casa, y siempre estará agradecido porque le abrieron las puertas cuando solo era un soñador. La Pantera ya retirado ahora es entrenador y espera en un futuro ser el entrenador del equipo que está peleando en la primera división de Italia.