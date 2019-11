Antony "Choco" Lozano recuerda su paso por el Barcelona B y su gol al Real Madrid

Seguir a @Giancarlo_casta

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano ha sido entrevistado por LaLiga de España, donde ha tocado varios temas, uno de ellos es de dónde viene su apodo, otra su llegada al Cádiz y también de lo que dejó su paso por el Barcelona B.

Atacante de 26 años de edad tuvo un arranque prometedor con su nuevo equipo, del cual detalla el por qué llegó a dicho club.

Pero primero empezó hablando sobre su sobrenombre. "'Choco' viene de, bueno, no tiene mucha ciencia, me dicen así por mi hermano, había un futbolista que le decía "Chocolate" Flores (QDDG) que era un portero muy famoso en Honduras, estuvo en la Selección, mi hermano una vez se puso de portero y empezaron a llamarle así, yo como soy el menor me quedé con el apodo de mi hermano", explicó.

SU PRIMERA AVENTURA EN ESPAÑA

Antony llegó muy joven al fútbol español, momento que tuvo impacto en la carrera del delantero, ya que tuvo que regresar a su país, pero con el reto que tenía que volver al suelo europeo.

"Tuve la posibilidad de venir a España por primera vez con 18 años, me trajo el Valencia, me cedió a un equipo de segunda que se llama Alcoyano, la primera experiencia en España no fue la mejor, fue complicado, no me fue bien, vine a Europa a lo que es totalmente diferente a Honduras, esto es totalmente diferente, Valencia puso los ojos en mí, no me fue bien, tuve que regresar, parecía que se acababa todo, pero tenía esa espinita que podía regresar, que podía triunfar, tuve dos años buenos en Honduras y volví a Tenerife", comentó Antony "Choco" Lozano.



Antony Lozano pasó seis meses por las filas del Barcelona B, también entrenó con el primer equipo

También habló de su paso por la filiar del Barcelona, donde destaca su método de trabajo desde las inferiores. "Se crece como futbolista, es un club que desde la inferior al primer equipo todos juegan igual, balón por dentro, triangulaciones, aprendes mucho a nivel técnico, se crece como futbolista, ese paso es importante, tengo ese recuerdo muy lindo, muy agradecido con el Barcelona porque me brindó esa oportunidad".

GOL DE 'CHOCO' AL REAL MADRID

El hondureño cambió su rostro cuando empezó a hablar de su tanto al Real Madrid, solo con recordarlo se le veía feliz. "Sin duda que en el Bernabéu es el gol más especial que va a haber, por el estadio, por la institución, por lo que es Real Madrid, siempre soñé, miraba videos de Benzema o de esa gente que me tocó jugar contra ellos en ese momento, fue algo muy especial, yo los miraba por televisión y luego compitiendo contra ellos y hacerle un gol es algo espectacular que no se puede describir, hay que vivirlo".



Antony Lozano pasó pudo anotarle un gol en el Bernabeu al Real Madrid con el Girona, también entrenó con el primer equipo

Antony "Choco" Lozano también destaca el trabajo que está haciendo Fabián Coito con la Selección de Honduras. "Este nuevo proceso tiene buena pinta, tenemos buenos futbolistas, gente joven que está ganándose un puesto en la Selección, esa competencia es buena para el equipo, la afición es algo impresionante como la gente en Honduras apoya el fútbol y viven esa pasión que muchas veces es difícil encontrar en otros sitios, Honduras es un país enamorada del fútbol, la gente lo que más quiere es que le vaya bien a la Selección, el país puede estar como sea, pero si la Selección gana, la gente está feliz, eso refleja que el fútbol significa mucho para nosotros".

Sueña con estar en la mayor fiesta del fútbol. "El Mundial es un sueño para cualquier futbolista, es lo máximo que podés alcanzar, yo espero tener la posibilidad con Honduras de jugar uno, es lo más lindo que puede haber".

Cerró hablando sobre cómo se dio la negociación en su llegada a su sexto club en el fútbol español.



Antony Lozano ha vuelto a la linea del gol con el Cadiz

"Llego a Cádiz no de casualidad porque hay un interés, un momento en el que yo estaba en el Girona, no tenía la participación que deseaba, estaba buscando una salida, tenía unas opciones fuera de España, siempre he dicho que mi sitio siempre ha sido aquí, me gusta el país, la cultura, se dio la oportunidad de venir al Cádiz porque el presidente y el cuerpo técnico tenía un interés y al Girona llegó un compañero que ya había estado aquí y me habló bien del club y la ciudad, tomé la decisión, estoy muy contento y creo que acerté", concluyó.