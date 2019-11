Kevin Álvarez lo tiene claro: "Al país yo regreso solo que me deporten o no me quieran allá"

Seguir a @fredyro19

Kevin Álvarez brindó una extensa entrevista a DIEZ en la que tocó aspectos de su vida y también la parte futbolística relacionada a su futuro y una crítica al sistema bajo el cual se maneja el campeonato local.

"Hay que comenzar a darle un poco más de valor al jugador hondureño y tratar al extranjero como tal, exigirle más", advierte el lateral derecho del Norrkoping de Suecia y ex Olimpia con total sinceridad y sentido crítico.

Consultado sobre su experiencia en territorio sueco, donde participó poco con el primer equipo y tuvo que resignar sus minutos a la Sub-21 de los blanquiazules, Álvarez expuso que "fue algo muy lindo y a la vez difícil porque el sueño de todo jugador es estar fuera del país, hacer las cosas bien...".

Añadió que "lo difícil para mí es que llego solo, con una cultura y país diferentes, compañeros seleccionados europeos... pero fue muy bonito, algo muy bonito, por ahí me matan como que me fui a perder pero fui a crecer y a aprender".

Kevin Álvarez llora al recordar a su hermana y revive sueño cumplido a su madre.

Pero afirma su compromiso en el Viejo Continente y recuerda que "no conozco todavía la historia de un jugador catracho que haya llegado a Europa solo a ponerse el uniforme y a jugar... para mí el jugador más grande del país que he visto es David Suazo, que llegó y le costó, luego escribió su historia y está de más decir".

Deja en claro que no bajará los brazos, pues entiende que "a veces toca, la nube se tiene que cargar para que la bendición comience a llegar, gracias a Dios me considero un jugador que fui aprendiendo y ahora soy muy fuerte mentalmente", por lo que va por más.

No haber sido considerado por el timonel Jens Gustafsson en el país escandinavo "fue un tema complicado para mí, el anhelo de todo jugador fuera del país es tener participación; cuando llego lo hago con una meta a corto plazo, que el lateral derecho que estaba se iba a ir y el que lo suplía era yo, pero no se dio y allá son así que trabajan bajo un formato y una regla, siendo el más perjudicado yo", lamentó.

Lejos de dejarse derrotar, Kevin afianza su sueño de "mantenerme en Europa" porque "no quiero cometer el error que han cometido muchos jugadores que se vienen de Europa u otros países en los que pueden estar mejor, por infraestructura".

Kevin Álvarez no se guardó nada en su plática con DIEZ y fue muy crítico al referirse al aprecio que recibe el jugador hondureño en la Liga en relación al extranjero.

HONDURAS A AÑOS LUZ DE EUROPA

Como hombre de retos, Kevin Álvarez establece que "voy a estar en Europa hasta que Dios me dé salud y seguir creciendo".

A su vez, indica que "tenemos que darnos cuenta que nuestro fútbol está a años luz de jugar a un nivel europeo, cuando llegamos allá nos damos cuenta que nos falta mucho porque aquí en nuestro fútbol llegan jugadores limitados y destacan; aquí te rebota a dos metros y todavía tenés tiempo de pararla, voltear a ver...".

Y prosigue: "Todo lo que fui a hacer allá fue a crecer, aprender, gracias a Dios logré debutar y hay muchos que van y a los seis meses regresan sin cumplir el objetivo".

Pero en su amplio análisis del presente del balompié hondureño, el jugador sampedrano, de 23 años, comentó que "son las cosas que a uno como hondureño le molestan, pero a veces no tenemos valor de expresarlo; es difícil que,a veces, viene un extranjero al fútbol nuestro, juega seis o siete partidos y cobra 10 0 12 mil dólares y está el catracho que juega todos los partidos, con gripe y dolor de cabeza, va y gana 10 o 15 mil lempiras".

No duda en decir que de algunos nacidos fuera del país que vienen en Liga "hay unos que se lesionan y tienen que pagarles, pues después meten TNAF, FIFA y a nuestra Liga la comienzan a ver mal, pero no están dando lo que tienen que dar. Deberían valorar más al jugador catracho que al extranjero desde mi punto de vista", cuestiona.

SELECCIÓN NACIONAL, FABIÁN COITO...

Sabe que debe tener continuidad en Europa para ser llamado a la H, pero también "creo que estoy bien, me encuentro bien y en ritmo de juego... lastimosamente estaba jugando con la Sub-21 que para ellos aquí no existe, pero si llevás un equipo de Liga Nacional a jugar allá veremos si hay resultados positivos", explica.

Sin quitar el dedo del renglón menciona que "tengo la plena seguridad de que al comenzar a tener participación vendrá la Selección, soy mundialista Sub-17, Sub-20, Juegos Olímpicos y un par de trofeítos ahí", resalta con la seguridad que le caracteriza.

Aunque más allá de reclamar oportunidades prefiere "seguir y, si no se da la Selección, seguiré trabajando para mi familia que es lo más importante".

A Fabián Coito, seleccionador nacional, manifiesta que "es de felicitarlo, cuando el entrenador está ganando es porque está haciendo bien las cosas... le ganó a Chile, a Trinidad, entonces está haciendo un buen trabajo, ojalá siga así y cosechando resultados positivos para el país".

Concluyendo la plática, reiteró que "al país yo regreso solo que me deporten o ya no me quieran allá, pues mi mentalidad es estar allí y ser uno de los jugadores hondureños que triunfó en Europa; estoy concentrado y convencido que voy a trabajar para triunfar en Europa".