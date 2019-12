Douglas Martínez: “Mi mayor ídolo es Carlos Pavón, siempre me he inspirado en él”

Una vida con propósito. Ese era el desafió de Douglas Martínez hace algunos años cuando salió de la comunidad de Isleta, Sonaguera Colón, para aventurarse siendo un adolescente en busca de cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional comenzando en las reservas del Club Deportivo Vida de La Ceiba.

Después de varios intentos, días de frustración y ganas de rendirse, finalmente lo logró. Llegó a ser ascendido, debutó con 16 años en el 2013 y seis años después vive una realidad distinta viendo cumplir sus metas.

Hoy que está regreso en la ciudad que lo vio levantarse, dialogamos con él en una amena charla en donde nos detalló su mejor año, sus recuerdos de sus inicios y los retos que le vienen ahora en el Real Salt Lake de la Major League Soccer tras ser campeón con el Real Monarchs en la United Soccer League.

¿Qué te dejó el 2019?

Este fue un grandísimo año para mí. Estaré agradecido con Dios por este 2019 porque me dejó muchas expectativas y experiencia dejándome campeón en la USL, el ascenso al primer equipo de Real Monarchs (Real Salt Lake), primer llamado a la selección con debut y gol. Además de los panamericanos.

¿Es evidente que no esperabas un año como este, aunque siempre uno desea lo mejor no?

Nunca pensé que este año podría ser así, solo trataba de hacer lo mío y divertirme. Fue una temporada bastante buena, hice 17 goles y 7 asistencias. Real Monarchs ha sido un buen equipo del cual siempre estaré agradecido por abrirme las puertas.

¿Qué me dices de tu convocatoria a la selección de Honduras?

Desde un mes antes yo sabía que iba a ser llamado a la selección, de hecho, estaba próximo a entrenar con el equipo, me sentía feliz y no quería ni entrenar, quería regresar a casa, llamar a mis madres y contarles.

Hace unos meses atrás me habías dicho que no te desesperabas por un llamado. ¿Al final como lo tomaste?

Seguí trabajando duro porque estar en la selección no es nada fácil. Trato de trabajar al cien para estar allí. Entre más prisa tenga, uno se desespera más. El momento va a llegar cuando Dios lo permita. Uno tiene que estar preparado para cuando te toque.

¿Qué experiencias te dejó tu primera campaña completa en la USL?

Gracias a Dios fue una temporada buena personalmente, marqué 17 goles y 7 asistencias. Creo que el Monarchs ha sido un buen equipo del cual siempre estaré a agradecido por abrirme las puertas por segunda vez en la USL. Eso me genera confianza, no fue una temporada fácil. Cada rival tenía sus cualidades y nosotros teníamos que trabajar para eso. Estuvimos enfocados y finalmente nos hicimos del título.

Con ese te ganaste un puesto en el primer equipo…

Sí, de hecho, este año cuando debuté se veía la posibilidad de continuar, pero recaí de una lesión y no pude continuar. Estuve lesionado como tres semanas hasta el llamado a la selección. El equipo quedó eliminado y terminé en el segundo equipo para no perder ritmo.

¿Qué retos vienen para ti ahora en la MLS? ¿Quieres hacer historia?

Nunca me ha gustado hablar del futuro porque no sabes lo que pasará mañana. Uno se plantea posibilidades de lo que pueda hacer. El trabajo constante, el día a día te puede llevar a cosas buenas, así que hay que estar preparado para lo que venga.

¿Cómo resumes a Fabián Coito como entrenador?

Es un buen técnico y antes de ser entrenador es una buena persona que habla con vos. Si ve que no te está yendo bien, busca platicar con vos. Eso es lo bueno, que te pueda generar confianza. Quizá en un partido no jugaste bien, pero busca las mejores palabras que te pueden ayudar.

Háblame de esos pósteres que tienes en tu habitación…

Los referentes que tengo en mi casa los veía de niños, los pegué en la pared de mi habitación porque dije que algún día estaría en la Selección de Honduras. Mi mayor ídolo es Carlos Pavón, siempre me he inspirado en él. Lo tuve como entrenador en el Vida, él fue delantero, así que la comunicación siempre estuvo allí.

Sé que tus comienzos no fueron nada fáciles. ¿Qué tipo de experiencia viviste con 15 años cuando saliste de casa?

Las primeras semanas fueron muy duras porque viajaba desde Isleta para hacer las pruebas hasta La Ceiba, tomaba dos buses, me levantaba a las cuatro y media de la mañana porque a las cinco pasaba el bus. Llegaba a La Ceiba a las siete, entrenaba y luego tomaba otros dos buses para llegar a la casa. Fueron días difíciles, pero al final cada sacrificio tiene su recompensa.

Respecto a tu madre, entiendo que era una mujer que te exigía mucho.

Sí, mis padres son todo para mí, son personas que fueron criadas en el pueblo. Las enseñanzas que se dejan allí son diferentes a la ciudad.

¿Cómo fue la disciplina en casa?

En casa tenía que regresar a las siete de la noche, sino era segura la macaneada. Me decía que tenía que llevar el estudio junto al fútbol, de lo contrario no iba a jugar.

Cuando tenía pruebas estudiaba con ella, mis amigos pasaban por la casa o por el hospital en donde ella trabajaba, pero nunca me dejó hasta aprenderme los temas. Pero creo que en ese sentido fue bueno. El estudio te deja buena enseñanza de cómo hablar y tratar a una persona. Cuando estás con los panas haces relajo, pero hay momentos cuando tienes que ser la persona que tus padres hicieron.

¿Al final todo se traduce en una vida con propósito no?

Sueñas desde pequeño y cuando los tienes a la vuelta de la esquina no te los crees. Nunca me ha gustado hablar del futuro porque no sabes lo que pasará mañana, uno se plantea posibilidades de lo que puede ser. El trabajo te puede llevar a cosas buenas, así que hay estar preparado para lo que venga.

¿Qué esperas de este próximo año?

Quiero jugar la mayoría de los partidos en la MLS, sé que no será fácil, pero debo tener confianza. Además, está el tema de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, sé que podemos lograrlo.