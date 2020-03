Roger Rojas: “Me gustaría volver a jugar en Alajuelense y retirarme en Olimpia”

Roger Rojas, delantero hondureño del Deportes Tolima de Colombia, charló con La Nación de Costa Rica y dejó en claro su deseo de retornar más adelante a suelo costarricense donde considera es su segunda casa tras Honduras.

“La verdad que en Costa Rica pude recuperar la esencia del gol, me fue muy bien individualmente hablando, porque quedamos pendientes con el título. La gente lo sabe, cuando me despedí les manifesté eso, que siempre hice lo humanamente posible por ser campeón, pero a veces en el fútbol no se puede todo”, inició contando el ariete.

VER: LOS MEJORES JUGADORES DE CADA PAÍS DE CONCACAF EN LA HISTORIA

Y agregó: “Costa Rica es mi segunda casa después de Honduras. Es un país al que le tomé mucho cariño, tengo muchos amigos, es un país que quiero muchísimo y Liga Deportiva Alajuelense significa mucho para mí”.

El exjugador de Olimpia se refirió a la efímera participación en el Sabah FC de Azerbaiyán donde solo estuvo por unos meses.

“Fue una decisión que la tomé junto a mi familia, le pedí dirección a Dios y la verdad que no me arrepiento, conocí un país nuevo, jugué en una liga diferente, nueva, que me ayudó a crecer en lo personal, no en el dinero, sino que me dí cuenta de muchas cosas que el jugador no valora. Jugar en otros países abre la mente, en un país que ni siquiera me imaginaba ir”.

“Las cosas en Azerbaiyán no fueron como yo pensaba, yo tenía una expectativa diferente, pero me ayudó mucho a crecer y me queda como una experiencia más, el haber jugado ahí, el vivir en una ciudad europea”, siguió contando.

Algo que no ocultó Rojas es su deseo por retirarse en el Olimpia, club de sus amores. Así como volver a vestir la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. “Dejé las puertas abiertas en la Liga, uno no puede decir de esta agua no se va a tomar porque más rápido va a tomar, pero sí me gustaría volver otra vez a Costa Rica, me gustaría volver a jugar en Alajuelense y me gustaría retirarme en Olimpia, pero al nal pongo mi futuro en las manos de Dios, solo Él sabrá lo que va a pasar, porque no es lo que yo quiera, sino lo que Dios nos tiene preparado en el camino”.

En su momento el Saprissa se interesó en Rojas, es por ello que se le consultó si él jugaría en esta institución. “Mirá, en este momento decir que no o que sí pues sería un mentiroso. Uno no puede decir de esta agua no he de beber, pero espero que en un futuro la Liga me pueda abrir las puertas”.

“Si no, ¿qué puede hacer uno como jugador profesional? Me voy a retirar del fútbol porque la Liga o el Olimpia no me dan trabajo… Tengo que buscar trabajo y darle de comer a mi familia; pero repito, si me preguntan por cariño y por corazón, siempre está Olimpia y siempre está Alajuelense. Si fuera el caso de que me dicen que no, qué puedo hacer, si quiero seguir jugando, ¿qué hago?”, terminó contando.